UK Steel 2025 bütçesinde finansman, enerji ve karbon reformu konusunda kararlı adımlar atılmasını talep ediyor

İngiltere hükümetinden 2025 bütçesi konusunda hızlı hareket etmesini talep eden İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, rekabet gücünü geri kazanmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve karbonsuzlaşmayı hızlandırmak için altı önlem belirledi. Birlik, İngiltere’nin en stratejik imalat sektörlerinden birini desteklemek için taahhüt edilen finansmanın ve yapısal politika reformunun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini istiyor.

UK Steel, hükümetin 2025 bütçesi için altı temel öncelik belirledi:

1. AB rakipleriyle uyumlu olacak şekilde elektrik fiyatlarının yeniden dengelenmesi

Birlik, İngiltere sanayisinde elektrik fiyatlarını en düşük maliyetli AB üreticileriyle uyumlu hale getirmek için toptan fiyat dengeleme mekanizması kurulmasını talep ediyor. İngiliz üreticiler şu anda Fransa veya Almanya’ya kıyasla %14-25 daha fazla maliyetle karşı karşıya kalıyor. Bu fark, yıllık 26 milyon £ maliyet artışına neden oluyor ve yatırım rekabet gücünü zayıflatıyor.

2. Şebeke ücreti geri ödemesinin artırılması ve geriye dönük olarak uygulanması

UK Steel, şebeke ücreti geri ödemesi oranının mevcut %60’dan %90’a çıkarılmasını ve 2025 yılı Nisan ayına geriye dönük olarak uygulanmasını talep ediyor. Geriye dönük uygulama yapılmazsa sektör 14,5 milyon £ ek ücretle karşı karşıya kalacak ve halihazırda yüksek maliyetli koşullarda marjlar zarar görecek.

3. Karbon Fiyatı Desteği Mekanizmasının kaldırılması

Birlik, hükümetten elektrik üreticilerine uygulanan ek karbon vergisini kaldırmasını talep ediyor. Kömür enerjisi kullanımı kademeli olarak ortadan kalktığından bu önlem şu anda enerji faturalarını şişiriyor ve İngiltere Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki karbon maliyetlerini ikiye katlıyor. Ek karbon vergisinin kaldırılması, elektrik fiyatlarını düşürecek ve karbonsuzlaşmayı destekleyecek.

4. 2,5 milyar £’luk karbonsuzlaştırma fonunu dağıtmak

UK Steel, hükümetin çelik sektörü için taahhüt ettiği 2,5 milyar £ fonun derhal dağıtılması gerektiğini vurguluyor. Söz konusu fon, üretimi modernize etmek, emisyonu azaltmak ve istihdamı korumak için ayrılmıştı. Ancak gecikmeler geçiş sürecini riske atıyor.

5. Adil ticaret kotaları ve ithalat koruma önlemleri için müzakere

İngiltere çelik ihracatının %80’i AB'ye yapıldığından birlik, önerilen AB kota tonajı düşüşlerinin İngiliz ihracatçıları ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyarıyor. UK Steel, pazar bozulmalarını önlemek ve yerel tedarik zincirlerini korumak için ülkeye özgü AB kota erişimi ve paralel ithalat kontrolleri çağrısında bulunuyor.

6. İngiltere Emisyon Ticaret Sistemi’nin uyumlandırılması

Son olarak UK Steel, karbon fiyatlarını AB'deki fiyatlarla uyumlu hale getirmek ve yaklaşan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında karbon sızıntısını önlemek için kapsamlı bir ETS reformu yapılması gerektiğini belirtti. Birlik, uyum sağlanamazsa İngiliz ihracatçılarının rekabet açısından dezavantajlı duruma düşebileceği ve düşük karbonlu yatırımların caydırılabileceği konusunda uyarıyor.