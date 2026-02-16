İngiltere SKDM için ikinci taslak kuralları yayımladı

İngiltere hükümeti, 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki kurallar için ikinci taslak metni yayımladı. Mekanizma, Kuzey İrlanda dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ın tamamında uygulanacak.

Taslak metne göre SKDM’nin kapsamı yalnızca üçüncü ülkelerden yapılan ithalatla sınırlı tutulmayacak. Mekanizma, krallığa bağlı bölgeler, Britanya Denizaşırı Topraklar ve Birleşik Krallık Kıta Sahanlığı’ndan gelen ürünleri de kapsayacak.

Sektör kapsamı ve hariç tutulan ürünler

Mekanizma, alüminyum, çimento, gübre, hidrojen ve demir-çelik olmak üzere beş sektörde üretilen bazı ürünlerin ithalatında gömülü emisyonlara karbon fiyatı uygulanmasını öngörüyor. Her sektördeki tüm ürünler değil, belirli ürün grupları SKDM kapsamına alınıyor.

Taslak ayrıca bazı ürünlerin kapsam dışında tutulacağını gösteriyor. Geri dönüştürülmüş girdilere vergi uygulanmaması amacıyla alüminyum ve demir-çelik sektörleri tarafından ithal edilen hurda, SKDM’nin kapsamı dışında bırakılacak.

İthalatçılar, SKDM kapsamındaki ürünlerin toplam ithalat değeri 50.000£ eşiğine ulaştığında veya ulaşmasını beklediğinde İngiliz Gelir ve Gümrük İdaresi’ne (HMRC) kayıt yaptırmak zorunda olacak.

Kayıt ve beyan aşamasında sunulacak bilgiler

Kayıt sırasında ithalatçılar, iletişim bilgileri, şirket yapısı, Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik Numarası ile KDV numarası ve ithal edilen veya edilmesi planlanan SKDM ürünlerinin değeri ve ağırlığı gibi temel bilgileri sunacak. Ürün değeri, gümrük değerleme kurallarına göre belirlenecek.

SKDM beyannameleri için ithalatçıların, her sevkiyat başına sekiz haneli gümrük tarife kodu, ürün ağırlığı, emisyon verileri veya varsayılan değerler, karbon fiyatı indirimi tutarı ve menşe ülke bilgilerini sunması gerekecek.

Ayrıca beyanın doğruluğunu teyit eden bir deklarasyon sunulacak ve menşe bilgilerini destekleyen kayıtların tutulması gerekecek.

Muafiyetler ve özel uygulamalar

Taslak metne göre bazı durumlarda muafiyetler uygulanması öngörülüyor. Ticari amaç taşımayan bireysel ithalatlar, İngiltere menşeli ürünler, belirli koşulları karşılayan iade edilmiş ürünler ve geçici muafiyet kapsamındaki ithal ürünler SKDM dışında kalacak.

Öte yandan karmaşık ürünlere yönelik emisyon hesaplamalarının hangi koşullar dahilinde yapılacağı da belirlenmiş durumda. SKDM kapsamında giren ithal karmaşık ürünler içinde yer alan İngiltere’de üretilmiş girdilerin emisyonları SKDM hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Taslak ayrıca SKDM ürün ağırlığını ambalaj hariç net ağırlık olarak tanımlıyor ve kilogram cinsinden ölçülmesini şart koşuyor. İthalatçılar bu ağırlığı destekleyen kayıtları saklamakla yükümlü olacak. Gerekli durumlarda HMRC, ağırlığı tahmini yöntemlerle belirleme yetkisine sahip olacak.

Karbon fiyatı ve indirim hesaplaması

SKDM oranı doğrudan İngiltere karbon piyasasına bağlı olacak. İthalatçılar, bir önceki çeyreğin ortalama İngiltere Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ihale fiyatını kullanacak ve bu fiyat sektör bazlı ücretsiz tahsisat oranlarına göre ayarlanacak.

Ürünlerin geçerli bir karbon fiyatlandırma sistemine tabi tesislerde üretilmiş olması halinde karbon fiyatı indirimi talep edilebilecek. Bunun için bağımsız ve akredite edilmiş kurumlar tarafından doldurulmuş karbon fiyatı doğrulama formu gerekecek.

Gerçek emisyon verisi bulunmadığında varsayılan emisyon değerleri kullanılabilecek. 1 Ocak 2027’den itibaren SKDM kapsamındaki her ürün için tek bir varsayılan emisyon değeri belirlenecek ve değerler önceden yayımlanacak.

Öte yandan taslak, etkili karbon fiyatı hesaplamasını, toplam emisyonlar ve uygulanan karbon maliyetlerine dayalı bir süreç olarak tanımlıyor. İndirim, etkili karbon fiyatının üründe bulunan emisyonlarla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Ayrıca indirim tutarı SKDM kapsamında ödenmesi gereken yükümlülüğü aşamıyor ve tutarın sterlin cinsinden hesaplanması gerekiyor.

Muhasebe dönemleri ve ödeme takvimi

İlk muhasebe dönemi 1 Ocak-31 Aralık 2027 tarihlerini kapsayacak. Bu döneme ilişkin beyan ve ödemeler 31 Mayıs 2028’e kadar yapılacak. 1 Ocak 2028’den itibaren sistem üç aylık dönemlere geçecek ve muhasebe dönemi şu şekilde olacak:

Muhasebe dönemi İade ve ödemeler için son tarih 1 Ocak-31 Mart 2028 31 Temmuz 2028 1 Nisan-30 Haziran 2028 29 Eylül 2028 1 Temmuz-30 Eylül 2028 30 Kasım 2028 1 Ekim-31 Aralık 2028 28 Şubat 2029 1 Ocak–31 Mart 2028 31 Temmuz 2028

Geri ödeme ve kayıt tutma yükümlülükleri

Taslak, geri ödenen tutarların belirlenen süre içinde ve kesinti yapılmadan ilgili taraflara aktarılmasını zorunlu kılıyor. Geri ödenmeyen tutarların ise vergi idaresine iade edilmesi gerekecek. Bu işlemlere ilişkin kayıtlar altı yıl boyunca saklanacak.

Ayrıca ithalatçılar, SKDM kapsamındaki ürünlerin tarife kodu, ithalat tarihi, değeri ve ağırlığını gösteren kayıtları da en az altı yıl süreyle muhafaza etmek zorunda olacak. Bu yükümlülük, taslak düzenlemedeki genel uyum çerçevesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Çelik sektörü için SKDM kapsamına giren emtialar ve kodlar şu şekilde: