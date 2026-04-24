CARES çelik üreticileri için SKDM doğrulama hizmeti başlattı

Cuma, 24 Nisan 2026 15:48:18 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli sertifikasyon kuruluşu CARES, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyumu desteklemek amacıyla çelik sektörüne özel bir doğrulama hizmeti başlattığını duyurdu.

1 Ocak 2026 itibarıyla nihai uygulama aşaması başlayan AB’nin SKDM’si kapsamında 2026 yılında ithal edilen ürünlerin gömülü emisyonlarına ilişkin sertifika teslim yükümlülüklerinin 2027 yılında başlaması planlanıyor. Bu doğrultuda ihracatçıların bağımsız doğrulanmış emisyon verileri sunması gerekiyor.

CARES’ın yeni hizmetinin pik demir, ferroalyaj ve sıcak briketlenmiş demir veya doğrudan indirgenmiş demir gibi hammaddelerin yanı sıra yarı mamul ve nihai mamulleri de kapsayacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Akreditasyon süreci ve mevzuata uyum

CARES, doğrulama sonuçlarının AB sistemi tarafından kabul edilmesini sağlamak amacıyla tanınmış bir AB Ulusal Akreditasyon Kurumu ile akreditasyon sürecini başlattığını dile getirdi.

Bu adımın, doğrulama sonuçlarının AB sistem içinde kabul görmesini sağlamak açısından kritik önem taşıdığını bildirdi.

AB ve İngiltere’nin SKDM’sine hazırlık

CARES ayrıca İngiltere’nin SKDM’sinin 1 Ocak 2027’de yürürlüğe gireceğini hatırlattı. Bununla birlikte çelik sektöründe düşük emisyonlu üretime geçiş hızlanırken her iki sistem için de paydaşlara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SKDM 

