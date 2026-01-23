İngiltere çelik sektörünü destekleyecek yasa tasarısının yıllık maliyeti 195 milyon £’a kadar çıkabilir

İngiltere hükümeti, Çelik Sektörü (Özel Önlemler) Yasa Tasarısı 2025 için etki değerlendirme raporunu yayımlayarak, ülkedeki stratejik çelik üretim kapasitesini korumaya yönelik acil yetkilerin gerekçesini, beklenen etkilerini ve mali sonuçlarını ortaya koydu.

Tasarının amacı

Söz konusu yasa tasarısı, İş ve Ticaret Bakanına başta yüksek fırınlar olmak üzere stratejik çelik üretim varlıklarının kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu ve kamu yararının gerektirdiği durumlarda bu varlıkların sürdürülmesi için yönlendirmeler yapma yetkisi tanıyor. Bu kapsamda devlet; şirket adına devreye girebilme, anlaşmalar yapabilme veya güvenli çelik üretim kapasitesini korumak amacıyla yetkili atayabilme gibi adımlar atabilecek. Rejimin istisnai durumlarda son çare olarak uygulanması öngörülürken, zaman sınırı olmadığı belirtiliyor.

Etki değerlendirme raporuna göre bu yetkiler verilmezse geleneksel piyasa dinamikleri başlıca çelik varlıklarının geri dönüşü olmayan şekilde kapanmasına yol açabilir. Bu da sanayi dayanıklılığını ve stratejik tedarik zincirlerini zayıflatır. Yüksek fırınlar gibi tesislerin kapanması, İngiltere’nin başlıca çelik kalitelerini yurt içinde üretme kapasitesini azaltır.

Mali etkiler ve finansman

Söz konusu rapor, kısa vadede kamu maliyesine yansıyabilecek etkileri de ortaya koyuyor. Buna göre özel önlemler kapsamında operasyonların sürdürülmesi, bazı durumlarda yıllık 195 milyon £’a kadar maliyet yaratabilir. Bu maliyetler, hükümetin varlıkların kullanımını desteklemesi ve gerektiğinde işletme açıklarını karşılaması gibi unsurlardan kaynaklanabilir.

Söz konusu mali yük, ulusal sanayi kapasitesinin korunması, istihdamın güvence altına alınması ve altyapı, imalat ile savunma sektörleri için kritik tedarik zincirlerinin sürdürülmesi gibi potansiyel faydalarla birlikte değerlendiriliyor.

Ayrıca tasarı, başlıca çelik varlıklarının faaliyette tutulmasına yönelik yetkileri resmileştirerek modernizasyon, yeniden yapılandırma veya karbonsuzlaşma gibi uzun vadeli çelik stratejilerine ilişkin kararların daha sağlıklı bir zeminde alınmasını hedefliyor.