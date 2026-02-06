 |  Giriş 

British Steel İngiltere’deki büyük sanayi projesine çelik profil tedarik etti

Cuma, 06 Şubat 2026 14:14:09 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Associated British Ports’un Immingham’daki Helm sahasında yürütülen büyük ölçekli sanayi projesine toplam 480 mt yapısal çelik profil tedarik ettiğini duyurdu. Proje, bölgede son yıllarda yapılan en önemli yatırımlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Şirketin Scunthorpe tesisi yakınındaki Stallinborough Interchange bölgesinde yer alan projenin, toplam 227 dönümlük bir alanı kapsadığı ifade edildi. Bu kapsamda enerji, mühendislik, imalat ve liman lojistiği gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin çekilmesi amacıyla 8 adet sanayi ve lojistik biriminin kurulacağı bildirildi.

Yeni tesislerin ana taşıyıcı yapısını oluşturacak

British Steel tarafından tedarik edilen yapısal çelik profillerin Billington Structures aracılığıyla projeye sağlanacağı ve inşa edilecek yeni binaların ana taşıyıcı konstrüksiyonunu oluşturacağı vurgulandı.

Projenin Immingham ve Grimsby’deki Humber limanlarına yakın konumu sayesinde lojistik faaliyetlerin artması ve bölgede yüzlerce kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

İnşaat çalışmalarının 2025 yılının Aralık ayında başladığı ve 2026’nın ilk aylarına kadar devam edeceği belirtilirken, British Steel bu projenin yerel yapısal çeliğin İngiltere’nin sanayi ve altyapı gelişimini desteklemedeki önemini ortaya koyduğunu ifade etti.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi British Steel 

