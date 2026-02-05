 |  Giriş 
İngiltere Çin ve Belarus’tan ithal kaynaklı boru için dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 05 Şubat 2026 12:07:57 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Çin ve Belarus’tan ithal kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan söz konusu inceleme, yerel üretici Tata Steel UK Limited’ın başvurusu üzerine başlatıldı. Komisyon, antidamping vergisinin kaldırılmasının, dampingli ithalatın devamına ve yerel sektörde yeniden maddi zarara yol açıp açmayacağını gözden geçirecek. Komisyon ayrıca sektörün uğradığı maddi zararı değerlendirmek için 1 Ekim 2021 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek. Mevcut antidamping vergileri Belarus için %38,1 ve Çin için %90,6 seviyelerinde yer alıyor.

İncelemeye tabi söz konusu ürünler 7306 3041 20, 7306 3049 20, 7306 3072 80 ve 7306 3077 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Tata Steel 

