 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > British...

British Steel Ankara-İzmir hızlı tren hattı için ray tedarik edecek

Çarşamba, 18 Şubat 2026 10:49:57 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli İnşaat Ekipmanları Birliğine göre British Steel, Türkiye’deki büyük ölçekli hızlı tren projesi için ray tedarik anlaşması imzaladı.

İhracat kredi kuruluşu UK Export Finance destekli anlaşma kapsamında şirketin, Ankara ile İzmir arasında inşa edilecek 599 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı için ERG International Group’a 36.000 mt ray tedarik edeceği ifade edildi. Projenin, iki kent arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltmasının ve ulaşım kaynaklı emisyonları düşürmesinin beklendiği vurgulandı.

Scunthorpe tesisi 24 saat üretime geçiyor

British Steel’in, anlaşma sayesinde Scunthorpe tesisinde 10 yılı aşkın süredir ilk kez 7/24 kesintisiz ray üretimi gerçekleştireceğine dikkat çekildi. 

Öte yandan şirketin, 2026 yılı boyunca ERG International Group’a 36 metre uzunluğunda 60E2 kalite ray teslimatı yapacağı ve projenin tamamlanmasının ardından hattın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletileceği aktarıldı. British Steel, Ankara-İzmir hattının önceki aşamaları için de ray tedariki gerçekleştirmişti.

Projenin Ankara-İzmir arasındaki ulaşımı dönüştürmesi bekleniyor

Ankara-İzmir hızlı tren hattının, seyahat sürelerini en az 10 saat azaltarak hem yolcu hem de yük taşımacılığı için daha hızlı ve verimli bir alternatif sunması öngörülüyor.

Aynı zamanda söz konusu hattın, taşımacılık sektöründeki karbonsuzlaşma çalışmalarını destekleyeceği belirtiliyor.


Etiketler: Türkiye İngiltere Avrupa Çelik Üretimi British Steel 

Benzer Haber ve Analizler

British Steel’den Türkiye’nin yeni yüksek hızlı demir yolu hattına 35 milyon £’luk ray tedariki

24 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları 2026’nın Ocak ayında sertçe düştü

19 Şub | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Ocak ayında %3,3 düştü

19 Şub | Çelik Haberler

ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

19 Şub | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yüksek seviyelerde kaldı, ticaret zayıf

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Rio Tinto’nun 2025 yılı mali sonuçları demir cevheri segmenti sayesinde güçlü

19 Şub | Çelik Haberler

Pakistan’da ithal hurda fiyatları alıcıların yüksek tekliflere direnmesiyle geriledi

19 Şub | Hurda ve Hammadde

Padana Tubi & Profilati Acciaio’nun çoğunluk hissesi Attestor’a satılıyor

19 Şub | Çelik Haberler

Alman çelik üreticilerinden Avrupa’nın yerli içerik stratejisine güçlü destek

19 Şub | Çelik Haberler

Güçlü politika desteği olmadan Avrupa yeşil çelikte liderliği kaybedebilir

19 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis