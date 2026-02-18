British Steel Ankara-İzmir hızlı tren hattı için ray tedarik edecek

İngiltere merkezli İnşaat Ekipmanları Birliğine göre British Steel, Türkiye’deki büyük ölçekli hızlı tren projesi için ray tedarik anlaşması imzaladı.

İhracat kredi kuruluşu UK Export Finance destekli anlaşma kapsamında şirketin, Ankara ile İzmir arasında inşa edilecek 599 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı için ERG International Group’a 36.000 mt ray tedarik edeceği ifade edildi. Projenin, iki kent arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltmasının ve ulaşım kaynaklı emisyonları düşürmesinin beklendiği vurgulandı.

Scunthorpe tesisi 24 saat üretime geçiyor

British Steel’in, anlaşma sayesinde Scunthorpe tesisinde 10 yılı aşkın süredir ilk kez 7/24 kesintisiz ray üretimi gerçekleştireceğine dikkat çekildi.

Öte yandan şirketin, 2026 yılı boyunca ERG International Group’a 36 metre uzunluğunda 60E2 kalite ray teslimatı yapacağı ve projenin tamamlanmasının ardından hattın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletileceği aktarıldı. British Steel, Ankara-İzmir hattının önceki aşamaları için de ray tedariki gerçekleştirmişti.

Projenin Ankara-İzmir arasındaki ulaşımı dönüştürmesi bekleniyor

Ankara-İzmir hızlı tren hattının, seyahat sürelerini en az 10 saat azaltarak hem yolcu hem de yük taşımacılığı için daha hızlı ve verimli bir alternatif sunması öngörülüyor.

Aynı zamanda söz konusu hattın, taşımacılık sektöründeki karbonsuzlaşma çalışmalarını destekleyeceği belirtiliyor.