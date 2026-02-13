 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel UK: Hükümet hemen harekete geçmezse İngiltere çelik sektörü iki ay içinde çökebilir

Cuma, 13 Şubat 2026 10:42:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Tata Steel UK’in Ticari Direktörü Russel Codling, İngiltere hükümeti ucuz ithalata karşı koruyucu önlemleri hemen uzatmazsa yerel çelik sektörünün “geri dönülmez sonuçlarla” karşı karşıya kalabileceği ve iki ay içinde çökebileceği uyarısında bulundu.

10 Şubat tarihinde İngiltere Parlamentosu İş ve Ticaret Komitesinde konuşan Codling, mevcut koruma önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek sektörün ciddi bir daralma yaşamaması için 1 Temmuz’a kadar kararlı bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Codling, bazı ithal çelik ürünlerine uygulanan mevcut %25 oranındaki verginin Haziran ayında sona ereceğini ve bunun özellikle Çin başta olmak üzere düşük fiyatlı yabancı rekabet karşısında İngiliz üreticileri savunmasız bırakacağını vurguladı. Bakanlara söz konusu önlemlerin uzatılması ya da yeni bir sistemle değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca AB ve ABD tarafından yakın dönemde kabul edilen koruma önlemlerini örnek göstererek İngiltere’nin de yerel rekabet gücünü artırmak ve ucuz ithalatı engellemek için benzer adımlar atabileceğini belirtti.

Tehditler artarken sektör “uçurumun kenarında”

Codling milletvekillerine yaptığı açıklamada İngiltere çelik sektörünün “uçurumun kenarında” olduğunu ve acil adım atılmaması halinde çelik sektörünün birkaç ay içinde yok olabileceğini söyledi.

Bakanlara daha güçlü koruma mekanizmalarının hızla devreye alınması yönünde baskı yapılırken, sürecin yavaş ilerlemesi çelik üreticileri ve ticaret yetkilileri arasında imalat ve istihdam üzerindeki daha geniş ekonomik etkiler konusunda endişelere yol açtı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Ticaret Kota ve Vergiler Görüş Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları kademeli yükselişini sürdürüyor, satışların odağı ABD ve Avrupa

13 Şub | Hurda ve Hammadde

Avrupa uzun mamul piyasasında yukarı yönlü baskı sürse de alıcılar temkinli

13 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Şubat 2026

13 Şub | Hurda ve Hammadde

Romanya’da yassı mamul fiyatları cansız talep ve yüksek stok seviyesine rağmen düşüşe direniyor

13 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları arza dair endişelerin azalmasıyla gevşedi

13 Şub | Hurda ve Hammadde

Hint JSL demir yolu ile tuz taşımacılığı için ülkenin ilk konteynerini geliştirdi

13 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları değişmedi, tatil sonrası artış şüpheli

13 Şub | Hurda ve Hammadde

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Sınırlı ticaret ve karışık sinyaller piyasayı şekillendiriyor

13 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları şimdilik değişmese de tatil sonrası düşüş görülebilir

13 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 7. Hafta, 2026

13 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis