Tata Steel UK: Hükümet hemen harekete geçmezse İngiltere çelik sektörü iki ay içinde çökebilir

Basında çıkan haberlere göre Tata Steel UK’in Ticari Direktörü Russel Codling, İngiltere hükümeti ucuz ithalata karşı koruyucu önlemleri hemen uzatmazsa yerel çelik sektörünün “geri dönülmez sonuçlarla” karşı karşıya kalabileceği ve iki ay içinde çökebileceği uyarısında bulundu.

10 Şubat tarihinde İngiltere Parlamentosu İş ve Ticaret Komitesinde konuşan Codling, mevcut koruma önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek sektörün ciddi bir daralma yaşamaması için 1 Temmuz’a kadar kararlı bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Codling, bazı ithal çelik ürünlerine uygulanan mevcut %25 oranındaki verginin Haziran ayında sona ereceğini ve bunun özellikle Çin başta olmak üzere düşük fiyatlı yabancı rekabet karşısında İngiliz üreticileri savunmasız bırakacağını vurguladı. Bakanlara söz konusu önlemlerin uzatılması ya da yeni bir sistemle değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca AB ve ABD tarafından yakın dönemde kabul edilen koruma önlemlerini örnek göstererek İngiltere’nin de yerel rekabet gücünü artırmak ve ucuz ithalatı engellemek için benzer adımlar atabileceğini belirtti.

Tehditler artarken sektör “uçurumun kenarında”

Codling milletvekillerine yaptığı açıklamada İngiltere çelik sektörünün “uçurumun kenarında” olduğunu ve acil adım atılmaması halinde çelik sektörünün birkaç ay içinde yok olabileceğini söyledi.

Bakanlara daha güçlü koruma mekanizmalarının hızla devreye alınması yönünde baskı yapılırken, sürecin yavaş ilerlemesi çelik üreticileri ve ticaret yetkilileri arasında imalat ve istihdam üzerindeki daha geniş ekonomik etkiler konusunda endişelere yol açtı.