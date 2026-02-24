İngiltere’de çelik fiyatları yüksek, koruma önlemleri ve SKDM görünümü etkiliyor

İngiltere merkezli çelik tedarikçisi All Steels Trading Ltd.’nin son piyasa değerlendirmesine göre İngiltere çelik piyasası, mevcut koruma önlemlerinin Haziran ayında sona erecek olması ve daha güçlü korumacı politikaların gündeme gelmesiyle önemli bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Raporda, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), İngiltere koruma önlemlerinde beklenen değişiklikler ve İngiltere’nin 1 Ocak 2027 tarihinde devreye almayı planladığı SKDM uygulaması nedeniyle fiyatlarda ciddi artış riski bulunduğu belirtildi.

Rapora göre AB ve İngiltere’de üreticiler ticari çubuk fiyatlarını 40£/mt artırırken, kutu profil ve yapısal profil fiyatlarındaki artış 50£/mt oldu. İngiltere’de uzun mamul kategorilerinin çoğunda ilk çeyrek içi ayrılan kotalar açıldığı gün tükendi. All Steels, bu kapsamda 300.000£ tutarında vergi yükü oluştuğunu bildirdi.

Kotalar yarıya inebilir, vergiler iki katına çıkabilir

Sektörde 1 Temmuz 2026 itibarıyla İngiltere ithalat kotalarının %50’ye kadar azaltılabileceği, kota aşımında uygulanan vergilerin ise %25’ten %50’ye yükseltilebileceği yönünde beklentiler var. Bu tür bir düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde İngiltere çelik piyasasında arz dengeleri ve fiyatlama yapısı önemli ölçüde değişebilir.

Artan girdi maliyetleri: hurda, gaz ve nakliye

Hammadde ve enerji maliyetlerindeki baskı da artıyor. Hurda fiyatlarında kaydedilen 30$/mt artışın üretim maliyetlerine yaklaşık 25£/mt ek yük getirdiği belirtiliyor. Avrupa’da doğal gaz fiyatları yaklaşık 31,55€/MWh gibi yüksek bir seviyede kalmaya devam ederken, navlun maliyetlerinde de artış gözleniyor.

Arz tarafında da sıkılaşma söz konusu. 7-Steel’in 4-5 haftalık üretim kesintisi yaşadığı, Tata Tubes’un Ocak ayındaki duruşun ardından toparlanma sürecinde olduğu ve Türkiye’ye tahsis edilen kotaların birçok kategoride tükenmiş olması nedeniyle yeni sevkiyatların sınırlı kaldığı bildirildi. British Steel’in üretiminin ise ray segmentine odaklanılması ve ihracat satışlarına öncelik verilmesi nedeniyle gerilediği ifade ediliyor.

Rapora göre 2026 yılında fiyatlar, talepten ziyade korumacı politika kararlarının etkisiyle belirlenecek. All Steels, bu yıl toplamda 150-200£/mt fiyat artışı beklediğini ve politikalara ilişkin belirsizlik nedeniyle üçüncü çeyrek için şimdiden satış yapmamaya karar verdiğini açıkladı.