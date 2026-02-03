Liberty Pipes Hartlepool hızlandırılmış satış süreci başlattı, Teesside karbon kümesi projesine boru teslim etti

İngiltere merkezli Liberty Steel Group’un bağlı kuruluşu Liberty Pipes Hartlepool’un yöneticileri, şirketin ve varlıklarının satışı için hızlandırılmış bir satış süreci başlattı. Liberty Steel’in bir yetkilisine göre süreç, üretimin devamını destekleyecek ve uzun vadede sürdürülebilir bir iş modeli sağlayacak uygun sanayi veya stratejik yatırımcının belirlenmesini amaçlıyor.

Odak noktası: İstihdam, varlıklar ve paydaş değeri

Şirket, satışın başarıyla sonuçlanması halinde nitelikli istihdamın korunmasına, varlık değerinin en üst düzeye çıkarılmasına ve paydaşlar için en elverişli sonucun elde edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Sürecin hızlandırılmış bir şekilde ilerlemesi ve 20 Şubat’a kadar tamamlanması hedefleniyor. Begbies Traynor satış sürecinde Liberty Pipes Hartlepool’a danışmanlık verecek. Şirket, süreç devam ederken operasyonlarını sürdürmeye odaklandığını da vurguladı.

Teesside karbon kümesi projesine teslimat

Liberty Pipes Hartlepool, kısa süre önce NZT/NEP Teesside karbon kümesi projesi için önemli bir siparişi tamamladı. Projeye 105 km uzunluğunda toplam 51.000 mt çelik boru teslim edildi. Bu teslimat, Hartlepool tesisinin İngiltere’deki büyük ölçekli sanayi ve enerji dönüşümü projelerine sağladığı desteğin altını çiziyor.