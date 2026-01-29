İngiltere Çin’den ithal filmaşin için dönem sonu incelemesi başlattı

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Çin’den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan söz konusu inceleme, yerel üretici 7 Steel (UK) Limited’ın başvurusu üzerine başlatıldı. Komisyon, antidamping vergisinin kaldırılmasının, dampingli ithalatın devamına ve yerel sektörde yeniden maddi zarara yol açıp açmayacağını gözden geçirecek. Komisyon ayrıca sektörün uğradığı maddi zararı değerlendirmek için 1 Ekim 2021 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek. Mevcut antidamping vergileri %7,9-24 seviyesinde yer alıyor.

İncelemeye tabi söz konusu ürünler 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 ve 7227 90 95 kodları altında kayıtlı bulunuyor.