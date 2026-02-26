Galler hükümeti çelik sektörünün korunması için İngiltere’den acil politika desteği istiyor

Galler Başbakanı Eluned Morgan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından İngiltere hükümetine çelik sektörünü korumaya yönelik acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Morgan, çeliğin inşaat, altyapı, imalat, ulaşım, kamu hizmetleri ve tüketim malları sektörlerinin temelini oluşturduğunu ifade etti. Galler’in, Birleşik Krallık’ın çelik üretim kapasitesinin önemli bir bölümüne ev sahipliği yaptığını belirten Morgan, Tata Steel’in elektrik ark ocaklı üretime geçişi ve 7 Steel’in inşası süren tesisi dahil olmak üzere sektörün yapısal dönüşüm sürecinde güçlü ulusal politika desteğinin kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Yüksek elektrik fiyatları ve ticari belirsizlikler baskı yaratıyor

Galler hükümeti, yüksek elektrik maliyetleri, küresel arz fazlası ve artan ticaret engelleri nedeniyle İngiltere çelik sektörü üzerindeki baskının giderek yoğunlaştığını paylaştı.

Yetkililer, özellikle İngiltere çelik sektörünün en büyük ticaret ortağı konumundaki AB ile ilgili olası ticaret politikası değişikliklerinin ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda Galler yönetimi, net sıfır emisyonlu çelik üretimine geçiş sürecinde mevcut İngiltere-AB çelik ticaret düzenlemelerinin korunması gerektiğini savundu.

Koruma önlemleri ve ABD pazarına erişim gündemde

Öte yandan Galler hükümeti, bu yılın Haziran ayında süresi dolacak olan İngiltere’nin mevcut çelik koruma önlemlerinin yerine güçlü yeni mekanizmalar getirilmesi gerektiğini söyledi. Koruma önlemlerinin yenilenmemesi durumunda sektörün, dampingli fiyatlardan yapılan ithalata karşı daha kırılgan hale gelebileceğinin altını çizdi.

Aynı zamanda hükümet, İngiltere ile ABD arasında imzalanan anlaşma kapsamında İngiltere’nin, vergiye tabi olmadan belirli bir kota dahilinde ABD’ye çelik ihraç edebilmesinin sağlanması çağrısını yineledi. Yetkililer, ABD’nin uygulamaya devam ettiği vergilerin ihracatçılar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

İngiltere Çelik Stratejisi sektöre yön verecek

Ticaret politikalarının yanı sıra sektör paydaşları, rekabetçi elektrik fiyatları, kamu projelerinde yerel çelik kullanımını artıracak satın alma kuralları, etkin koruma önlemleri ve karbon kaçağını önleyici politikalar talep etti.

Galler hükümeti, şirketler, sendikalar ve sektör temsilcileriyle birlikte İngiltere Çelik Konseyi bünyesinde yürütülen çalışmalara katıldığını ve İngiltere Çelik Stratejisi’ne katkı sağladığını aktardı. Mart ayında yayımlanması beklenen stratejinin, sektördeki yapısal sorunların çözülmesi, karbonsuzlaşma yatırımlarının desteklenmesi ve üreticiler ile çalışanlar için uzun vadeli öngörülebilirlik sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.