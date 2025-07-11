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İngiltere çelik sektörü bölgesel fiyatlandırma planının iptal edilmesiyle elektrik maliyetlerindeki artıştan kurtuldu

Cuma, 11 Temmuz 2025 15:07:52 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband’ın çelik sektörünün güvenliği ve rekabet gücünün korunması gerektiğini ifade etmesinin ardından İngiltere hükümeti Elektrik Piyasası Düzenlemeleri İncelemesi (REMA) kapsamında bölgesel elektrik fiyatlandırması planını iptal etmeye karar verdi. İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, hükümetin uyarıları dikkate alarak bölgesel fiyatlandırma planlarını rafa kaldırmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bölgesel fiyatlandırma modeli benimsenmiş olsaydı endüstriyel elektrik faturalarının %10’dan fazla artabileceğini vurgulayan UK Steel, bu artışın özellikle Almanya ve Fransa’daki fiyatlardan %50'ye kadar daha yüksek elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya olan İngiltere çelik sektörü için büyük bir risk olduğunu belirtti. Enerji maliyetlerindeki herhangi bir artış, İngiltere’deki istihdamı, yatırımları ve karbondan arındırmaya yönelik yatırımları tehdit edebilirdi.

UK Steel, kritik etki değerlendirmelerinin, koruma mekanizmalarının ve ayrıntılı maliyet-fayda analizinin eksikliğini öne sürerek plana itirazlarda bulunmuştu. Birçok İngiliz çelik üreticisinin hammaddelere ve lojistik altyapısına erişim için eski sahalarda yer alması, onları söz konusu model altında bölgesel maliyet değişikliklerine karşı savunmasız bırakıyordu.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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