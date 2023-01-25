İngiltere çelik ithalatına emisyon vergisi getirebilir

Çarşamba, 25 Ocak 2023 11:42:33 (GMT+3) | İstanbul

Financial Times’ın yayımladığı bir habere göre, İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl AB tarafından kabul edilene benzer bir şekilde sınırda karbon düzenleme mekanizması oluşturarak çelik ithalatına emisyon vergisi getirmeyi düşünüyor. Daha önce böyle bir mekanizmanın uygulanacağına dair sinyaller verilmişti ancak herhangi bir vergiden söz edilmiyordu.

Emisyon vergisi karbon yoğun çelik sektörünü korumayı amaçlıyor ve İngiliz çelik ithalatçılarını yabancı ülkelerden gelen çeliğin karbon emisyonu maliyetini karşılamaya zorlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İngiltere hükümeti çelik üreticileri British Steel ve Tata Steel UK’in yeşil geçişini desteklemek için toplam 600 milyon £’luk bir yardım paketi açıklamayı düşünüyor. Paketin detayları henüz yayımlanmadı.

İngiltere 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor.