İngiltere Brexit’in ardından ABD'den ithal çelik ve alüminyuma vergi uygulayacak

Çarşamba, 09 Aralık 2020 14:58:18 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti, AB ile ABD arasında uzun süredir devam eden çelik ve alüminyum vergileriyle ilgili ticari çatışmalara yönelik yaklaşımını açıkladı. Hükümet, ABD’nin alüminyum ve çelik ithalatına uyguladığı 232. Madde vergilerine karşılık, Brexit’in ardından İngiltere çelik sektörünü savunmak için söz konusu ürünlere misilleme olarak vergi uygulayacak. Vergiler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Hükümet ayrıca, ABD’yi makul bir çözüme razı etmek amacıyla Boeing anlaşmazlığı nedeniyle 4 milyar $’lık ABD menşeli ürünlere misilleme niteliğinde uygulanan vergileri askıya alıyor.

Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, “Bağımsız bir ticaret ülkesi olarak, bu vergileri çıkarlarımıza ve ekonomimize göre şekillendirebiliyor, İngiltere sektörünün haklarını savunabiliyoruz. ABD ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmek ve tüm olumsuzlukları geride bırakmak için bir çözüme varmak istiyoruz. Çelik sektörümüzü yasa dışı ve adil olmayan vergilere karşı koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz, ancak aynı zamanda ABD’ye, her iki ülkenin de yararına olmayan bir anlaşmazlığı sona erdirme konusunda ciddi olduğumuzu gösteriyoruz,” dedi.