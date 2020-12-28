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İngiltere AB ile ticaret anlaşması imzaladı, Türkiye ile bu hafta imzalayacak

Pazartesi, 28 Aralık 2020 12:26:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümeti, 1 Ocak 2021 tarihinde Brexit geçiş dönemi bitmeden Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması imzaladığını ve Türkiye ile de yeni bir anlaşma imzalayacağını açıkladı.

İngiltere ile AB arasında geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmaya göre, hiçbir ürüne vergi ve kota uygulanmayacak. Bu, AB’nin herhangi bir ticaret ortağıyla yaptığı ilk vergisiz ve kotasız anlaşma. Anlaşma, İngiltere’nin ulusal bağımsızlığını tamamen geri kazanacağını gösteriyor. Buna paralel olarak, İngiltere ve AB, Nükleer İşbirliği Anlaşması ve Gizli Bilgilerin Değişimi ve Korunması için Güvenlik Prosedürleri anlaşması imzalayacak. İngiltere, 2027 yılına kadar Horizon Europe gibi bazı AB programlarında bulunmaya devam edecek.

İngiltere ve Türkiye, mevcut ticaret şartlarını içeren bir anlaşma imzalayacak. İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, “Bu hafta imzalamayı beklediğimiz anlaşma, vergiden muaf ticaret düzenlemelerini içeriyor ve geçtiğimiz yıl 18,6 milyar £ değerinde kaydedilen ticaretimizi desteklemeye yardımcı olacak. İngiltere genelinde imalat, otomotiv ve çelik sektörlerinde binlerce istihdama yönelik belirsizlik ortadan kalkacak,” dedi.

İngiltere, AB’nin ticaret anlaşmalarından çıkarak 62 ülkeyle ticaret anlaşması imzaladı.


Etiketler: İngiltere  kota ve vergiler  Avrupa  |  benzer haberler »


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