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ABD, Türkiye'den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 07 Ağustos 2026 10:08:33 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye çıkışlı petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan (OCTG) boruya uygulanan telafi edici vergiye ilişkin 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Borusan) inceleme döneminde telafi edici vergiye tabi teşviklerden yararlandığını tespit ederek şirket için net teşvik oranını %0,80 olarak belirledi.

Ön sonuçlarda %1,44 olarak açıklanan oran, ilgili taraflardan alınan görüşler doğrultusunda teşvik oranı hesaplamasında yapılan değişiklikler sonucunda nihai kararda revize edildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde (HTSUS) 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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