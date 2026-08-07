ABD, Türkiye'den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye çıkışlı petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan (OCTG) boruya uygulanan telafi edici vergiye ilişkin 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Borusan) inceleme döneminde telafi edici vergiye tabi teşviklerden yararlandığını tespit ederek şirket için net teşvik oranını %0,80 olarak belirledi.

Ön sonuçlarda %1,44 olarak açıklanan oran, ilgili taraflardan alınan görüşler doğrultusunda teşvik oranı hesaplamasında yapılan değişiklikler sonucunda nihai kararda revize edildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde (HTSUS) 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.