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Brezilya'nın slab ihracatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %4,6 azaldı

Cuma, 07 Ağustos 2026 10:00:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex'in açıkladığı verilere göre ülkenin slab ihracatı Haziran ayındaki 642.200 mt seviyesinden Temmuz ayında 612.500 mt'a geriledi.

Söz konusu hafif düşüşte, ABD'ye yapılan sevkiyatların toplam ihracattaki payının %61'den %81'e yükselmesine karşın Avrupa'nın payının %39'dan %19'a gerilemesi etkili oldu.

Temmuz ayında Ternium ABD'ye 244.800 mt slabı 643$/mt FOB seviyesinden sevk etti. ArcelorMittal Tubarão ABD'ye 143.500 mt slabı 623$/mt FOB, Fransa'ya 40.000 mt slabı 558$/mt FOB, Almanya'ya 31.000 mt slabı 591$/mt FOB ve İspanya'ya 3.600 mt slabı 519$/mt FOB seviyesinden ihraç etti. ArcelorMittal Pecem ise ABD'ye 108.500 mt slabı 621$/mt FOB ve İspanya'ya 41.100 mt slabı 567$/mt FOB seviyesinden sevk etti.

Brezilya'nın slab ihracatı 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 3,85 milyon mt olurken, 2025 yılının aynı döneminde 3,88 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Büyük ölçüde değişmeyen bu sonuç, Brezilya'nın ticari slab piyasasındaki önemli konumunu ortaya koydu.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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