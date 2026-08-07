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ArcelorMittal Nippon Steel Limited Hindistan Donanması için vasıflı çelik tedarik etti

Cuma, 07 Ağustos 2026 10:01:00 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Hindistan Donanması için yerel olarak inşa edilen sığ su denizaltısavar gemisi üretiminde ihtiyaç duyulan vasıflı çeliğin tamamını tedarik ettiğini açıkladı.

Gemide kullanılan vasıflı çelik, AMNS India'nın Gujarat eyaletinin Hazira kentindeki entegre çelik tesisinde üretildi. Şirket, söz konusu çeliğin Hindistan'ın gelişmekte olan savunma sanayisinin ve deniz güvenliğinin desteklenmesinde ülkedeki ileri çelik üretim teknolojilerinin oynadığı rolü ortaya koyduğunu belirtti.

Şirket, denizcilik sektörüne yönelik vasıflı çelik üretiminin yüksek kalite standartları, metalürji alanında uzmanlık ve müşterilerle yakın iş birliği gerektirdiğini ifade etti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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