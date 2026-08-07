ArcelorMittal Nippon Steel Limited Hindistan Donanması için vasıflı çelik tedarik etti

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Hindistan Donanması için yerel olarak inşa edilen sığ su denizaltısavar gemisi üretiminde ihtiyaç duyulan vasıflı çeliğin tamamını tedarik ettiğini açıkladı.
Gemide kullanılan vasıflı çelik, AMNS India'nın Gujarat eyaletinin Hazira kentindeki entegre çelik tesisinde üretildi. Şirket, söz konusu çeliğin Hindistan'ın gelişmekte olan savunma sanayisinin ve deniz güvenliğinin desteklenmesinde ülkedeki ileri çelik üretim teknolojilerinin oynadığı rolü ortaya koyduğunu belirtti.
Şirket, denizcilik sektörüne yönelik vasıflı çelik üretiminin yüksek kalite standartları, metalürji alanında uzmanlık ve müşterilerle yakın iş birliği gerektirdiğini ifade etti.