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ABD, Vietnam'dan inşaat demiri ithalatına yönelik telafi edici vergi soruşturmasında nihai kararını açıkladı

Cuma, 07 Ağustos 2026 10:09:41 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Vietnam'dan ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi soruşturmasında nihai kararını açıklayarak 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki soruşturma döneminde Vietnamlı inşaat demiri üreticileri ve ihracatçılarına telafi edici vergiye tabi teşvikler sağlandığını tespit etti.

Bakanlık, Hoa Phat Group Joint Stock Company için net teşvik oranını %6,80, Vietnam'daki diğer tüm ihracatçılar için de %6,80 olarak belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde (HTSUS) 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Rebar Trade Action Coalition tarafından sunulan başvuru üzerine telafi edici vergi soruşturması 30 Haziran 2025 tarihinde başlatılırken, nihai karar 30 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun (ITC) olumlu nihai zarar kararı vermesi halinde Bakanlık telafi edici vergi emri yayımlayacak.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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