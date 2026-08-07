ABD, Vietnam'dan inşaat demiri ithalatına yönelik telafi edici vergi soruşturmasında nihai kararını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Vietnam'dan ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi soruşturmasında nihai kararını açıklayarak 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki soruşturma döneminde Vietnamlı inşaat demiri üreticileri ve ihracatçılarına telafi edici vergiye tabi teşvikler sağlandığını tespit etti.
Bakanlık, Hoa Phat Group Joint Stock Company için net teşvik oranını %6,80, Vietnam'daki diğer tüm ihracatçılar için de %6,80 olarak belirledi.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde (HTSUS) 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında kayıtlı bulunuyor.
Rebar Trade Action Coalition tarafından sunulan başvuru üzerine telafi edici vergi soruşturması 30 Haziran 2025 tarihinde başlatılırken, nihai karar 30 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun (ITC) olumlu nihai zarar kararı vermesi halinde Bakanlık telafi edici vergi emri yayımlayacak.