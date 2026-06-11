British Steel’in kamulaştırılmasına yönelik yasa tasarısı Lordlar Kamarası’na geçti

İngiltere hükümetinin, belirli koşullar altında British Steel gibi çelik şirketlerini kamu mülkiyetine alma yetkisi verecek Çelik Sanayisi (Kamulaştırma) Yasa Tasarısı, Avam Kamarası’ndaki üçüncü okumasını tamamlayarak kabul edildi ve şimdi Lordlar Kamarası’na gönderilecek.

Söz konusu düzenleme, hükümetin geniş kapsamlı Çelik Stratejisi kapsamında hazırlanırken, kamu yararının gerektirdiği durumlarda devlet müdahalesine imkân sağlayacak bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Tasarı çelik şirketlerinin kamu mülkiyetine alınmasına izin verecek

Önerilen yasa kapsamında hükümet, kamu yararı kriterinin karşılanması halinde çelik şirketlerini kamu mülkiyetine alabilecek. Tasarı, İngiltere çelik sektörünün geleceğini güvence altına almayı, yerel üretimi desteklemeyi ve stratejik sanayi kapasitesini korumayı hedefliyor.

Avam Kamarası’ndaki onayın ardından tasarı şimdi Lordlar Kamarası tarafından incelenecek. Lordlar Kamarası üyelerinin önereceği değişikliklerin yasalaşabilmesi için daha sonra milletvekillerince de onaylanması gerekecek.

Hükümet çelik sektörüne bağlılığını vurguladı

İş ve Ticaret Bakanı Peter Kyle, hükümetin İngiltere çelik sektörünü yeniden canlandırmaya ve yerel üretim kapasitesini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Kyle’a göre söz konusu düzenleme, hükümetin çelik sektörüne yönelik uzun vadeli vizyonunun hayata geçirilmesine yardımcı olurken, geniş ekonomik büyüme hedeflerini de destekleyecek.

Bakan ayrıca tasarının, kamu yararına hizmet ettiği durumlarda hükümete çelik şirketlerini kamulaştırma yetkisi vereceğini belirtti. İngiltere sanayisinin devlet müdahalesi olmaksızın gerilemesine göz yumulduğu dönemin sona erdiğini belirten Kyle, yerel üretimin desteklenmesi, modernizasyonu ve korunmasına yatırım yapılmasının önemini vurguladı.

Bakana göre tasarı, İngiltere’nin sanayi tabanını güçlendirmeyi ve çelik üretiminin geleceğini güvence altına almayı amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçasını oluşturuyor.