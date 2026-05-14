British Steel’in kamulaştırılması İngiltere hükümetine milyarlarca sterline mal olabilir

Politico’nun çelik sektöründen çok sayıda kaynağa dayandırdığı haberine göre British Steel’in tamamen kamulaştırılmasına doğru atılan adımlarla birlikte İngiltere hükümeti, milyarlarca sterlinlik ek harcamayla karşı karşıya kalabilir.

13 Mayıs’ta gerçekleşen Kral’ın Konuşması esnasında İngiltere Kralı Charles, hükümetin yerel çelik üretimini korumak amacıyla tüm önlemleri almaya devam edeceği vurgusunu yapmıştı. Aynı zamanda SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere hükümet, British Steel’in kamu mülkiyetine geçirilmesini sağlayacak bir yasa hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan hükümetin, Scunthorpe çelik tesisinin kontrolünü yaklaşık bir yıl önce devralmasından bu yana zarar eden üreticiyi desteklemek için yaklaşık 419 milyon £ harcadığı ifade edildi.

Ulusal Denetim Ofisi tarafından Mart ayında yayımlanan rapora göre mevcut desteklerin devam etmesi halinde hükümetin British Steel için toplam harcaması 2028 yılına kadar 1,5 milyar £’u aşabilir.

Elektrik ark ocağına geçiş büyük ölçekli yatırım gerektiriyor

Sektör kaynakları, gelecekteki en büyük maliyet kaleminin Scunthorpe tesisinin elektrik ark ocağı bazlı üretime geçişi olacağını belirtti. Çelik sektöründen bazı isimler, söz konusu dönüşüm için en az 1 milyar £ ek yatırım gerekebileceğini söyledi.

Üst düzey bir sektör kaynağı, olası kamulaştırmayı “İngiltere hükümeti için son derece maliyetli” olarak tanımlarken, devletin British Steel’in yükümlülüklerini de üstleneceğini ifade etti ve bunun vergi mükellefleri üzerindeki yükü daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Önerilen Çelik Sektörü Yasa Tasarısı kapsamında hükümetin British Steel varlıkları için bağımsız değerleme yaptırması gerekeceği ve bu sürecin, mevcut paydaşlara tazminat ödenip ödenmeyeceğini belirleyeceği aktarıldı.

Karbonsuzlaşma süreci belirsizliğini koruyor

Sektör kaynakları, Scunthorpe tesisinin elektrik ark ocaklı üretime geçişinin en az beş yıl sürebileceğine dikkat çekti.

Bir kaynak, British Steel’in henüz ulusal şebeke bağlantı anlaşmasını tamamlamadığını, elektrik ark ocağı ekipman tedarik sözleşmelerini sonuçlandırmadığını ve yeni tesislerin kurulacağı sahayı seçmediğini paylaştı. Ayrıca dönüşüm süresinin uzun oluşu ve geciken kârlılığın yatırımcıların projeye ilgisini azalttığını da ekledi.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sanayi Bakanı Chris McDonald, Scunthorpe tesisinin karbonsuzlaşma sürecinden geçmesi gerektiğini söylemiş ve dönüşümün kamu ile özel sektör iş birliğiyle yürütülmesini beklediklerini ifade etmişti. Ancak şu ana kadar şirket için herhangi bir alıcının çıkmadığı belirtildi.

Specialty Steel UK ile birleşme seçeneği gündemde

Bazı sektör temsilcileri, hükümetin British Steel’i daha cazip hale getirmek için daha önce Liberty Steel Group bünyesinde bulunan Specialty Steel UK (SSUK) ile birleştirebileceğini öne sürdü. SSUK’in halihazırda elektrik ark ocaklı tesisler işlettiğine, aynı zamanda havacılık, savunma, petrol ve doğal gaz gibi yüksek katma değerli sektörlere tedarik sağladığına dikkat çekildi. Kaynaklar, iki şirketin birleşmesinin özellikle vasıflı çelik üretiminin ulusal güvenlik açısından taşıdığı önem nedeniyle daha güçlü stratejik bir yapı oluşturabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan sektör temsilcileri, British Steel’in uzun vadeli rekabetçiliğinin büyük ölçüde politika gelişmelerine bağlı olacağını vurguladı. Bu gelişmeler arasında AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve çelik ithalat kotası kurallarının yer aldığı dile getirildi. Bir kaynak, “Yatırımı cazip hale getirmek için tüm politikaların uyumlu olması gerekiyor,” değerlendirmesinde bulundu.