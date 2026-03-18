İngiltere, British Steel’in Scunthorpe tesisinde üretimi sürdürmek için neredeyse 504 milyon $ harcadı

İngiltere Ulusal Denetim Ofisinin (NAO) yayımladığı raporda, hükümetin çelik üreticisi British Steel’in Scunthorpe tesisinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla dokuz ayda 377 milyon £ harcadığı belirtildi.

İş ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen müdahale, ülkedeki son yüksek fırınların kapanmasını önlemek, büyük çaplı istihdam kayıplarını engellemek ve kritik sanayi tedarik zincirlerinde aksama yaşanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldı.

NAO, söz konusu müdahalenin ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilecek ve altyapı projeleri gibi başlıca müşterileri etkileyebilecek bir kapanmayı önlemek açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Günlük 1,3 milyon £ maliyet

12 Nisan 2025 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında hükümet, hammadde ve maaşlar gibi operasyonel giderler için 359 milyon £ (479,41 milyon $), danışmanlık hizmetleri için ise 15 milyon £ (20,03 milyon $) kaynak ayırdı. Devam eden operasyonların günlük maliyeti yaklaşık 1,3 milyon £ (1,74 milyon $) seviyesinde yer alırken, destek için belirlenmiş sabit bir bütçe, geri ödeme takvimi veya bitiş tarihi bulunmuyor.

Toplam destek kredi olarak sınıflandırılsa da NAO, söz konusu tutarın geri ödenip ödenmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtti.

Maliyetler 615 milyon £’u aşabilir

Rapora göre mevcut koşullar devam ederse harcamaların Haziran ayına kadar 615 milyon £ (821,36 milyon $) seviyesine ulaşması bekleniyor. NAO ayrıca mevcut harcama hızıyla toplam maliyetin 2028 yılına kadar 1,5 milyar £’u (2 milyar $) aşabileceği uyarısında bulundu.

NAO, müdahalenin istihdamı koruma ve kritik sektörleri destekleme açısından olumlu etkilerine rağmen devam eden desteğin önemli finansal riskler taşıdığını vurguladı. Kurum hükümetin operasyonları istikrara kavuşturmak için hızlı hareket ettiğini belirtirken, üretimin sürdürülmesinin maliyetinin yüksek ve belirsiz olmaya devam ettiğini, ayrıca mevcut durumda net bir çıkış stratejisinin bulunmadığını ifade etti.