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ING: AB’de karbon fiyatları 2025’in ilk çeyreğinde 70€/mt’a çıkacak

Çarşamba, 18 Aralık 2024 15:17:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Hollanda merkezli uluslararası banka ING, AB karbon piyasasına yönelik tahminlerini paylaştı.

Banka, AB karbon tahsisatlarının sanayi üretimindeki düşüş ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış sebebiyle bu yıl çoğunlukla baskı altında kaldığını, bu yılın Şubat ayında karbon fiyatlarının 2021 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 52€/mt’a gerilediğini ifade etti.

Özellikle yüksek enerji maliyetleri ve düşük talebin Avrupa’da sanayi faaliyetleri üzerinde baskı kurmaya devam ettiği, önümüzdeki yıl sanayi üretiminin daha fazla düşmesinin beklendiği ve dolayısıyla ticari gerilimlerin artma ihtimali olduğu dile getirildi. Öte yandan Avrupa Komisyonunun REPowerEU programını finanse etmek için 20 milyar € fon sağlama planı kapsamında ihale yoluyla tahsisat satmasının arzda artışa yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı kurduğu vurgulandı. Avrupa Komisyonu, 2026 yılına kadar yaklaşık 147 milyon karbon tahsisatını ihaleye çıkarmayı planlıyor. Dolayısıyla 20 milyar €’luk hedefe ulaşılması için ortalama fiyatın yaklaşık 80€/mt olması, bu seviyenin de mevcut fiyatların çok üzerinde yer aldığının altı çizildi. Bu durumun AB’nin hedefine ulaşmak için daha fazla tahsisat satması veya hedefini aşağı çekmesi gerekeceği anlamına geldiği belirtildi. Daha fazla tahsisat satılması halinde fiyatlar üzerindeki baskının artacağı eklendi.

Sonuç olarak, karbon fiyatlarının önümüzdeki yıl yükselmesi ancak başlangıçtaki tahminlerin altında kalması bekleniyor. Bahsi geçen faktörleri göz önünde bulunduran ING, karbon fiyatlarının 2025’in ilk çeyreğinde 70€/mt ve 2025 yılının tamamında ise 74€/mt seviyelerinde yer almasını öngörüyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 

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