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Indian Institute of Technology ve John Cockreill çelik sektörünü karbondan arındıracak

Pazartesi, 24 Mart 2025 14:04:42 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Indian Institute of Technology (IIT) üniversitesi, çelik üretimini karbondan arındırmaya yönelik teknolojiler, yeşil hidrojen değer zinciri ve savunma ürünleri alanlarında inovasyon üzerine iş birliği yapmak amacıyla Belçika merkezli mühendislik şirketi John Cockerill Group ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında taraflar, özellikle sürdürülebilirlik ve karbon emisyonlarının düşürülmesi gibi küresel çelik sektöründe artan ihtiyaçları karşılamak için yeni çözümler geliştirecek.

Bununla birlikte iş birliği kapsamında gelecekte çelik teknolojileri, savunma ürünleri ve yeşil hidrojen değer zincirine yönelik mükemmeliyet merkezleri kurulması da öngörülüyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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