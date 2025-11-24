IMF: Artan vergiler G20 ülkelerinin görünümünü zayıflattı, Türkiye’nin büyüme tahminleri yukarı yönlü

Uluslararası Para Fonu (IMF), yayımladığı son raporda G20 ülkelerinin büyüme beklentilerinin zayıfladığını bildirdi.

Organizasyon, 2025 yılı için %3,2 ve 2026 yılı için %3 büyüme olmasını öngörürken, orta vadeli büyüme tahminlerini küresel finansal kriz sonrasındaki dönemin en düşük seviyesi olan %2,9’a çekti. 2025 yılının başında görülen büyümenin çoğunlukla ABD’nin yeni vergileri sebebiyle ithalatın planlanandan öne çekilmesi ve stok ayarlamaları gibi geçici unsurlardan kaynaklandığını belirtti. Bu etkilerin sona ermesiyle büyük ekonomilerde yatırımların zayıfladığını ve tüketimin baskı altında kaldığını ifade etti.

Jeoekonomik parçalanma ve korumacı sanayi politikaları

IMF’ye göre G20 ekonomileri genelinde korumacı ve müdahaleci sanayi politikaları hızla artıyor. Son bir yılda Brezilya, Endonezya ve Suudi Arabistan gibi gelişmekte olan ekonomilerin yarısı ile ABD ve Kanada gibi gelişmiş ekonomilerde çok sayıda yeni sanayi politikası devreye alındı. Çoğu ticareti bozucu nitelikte olan bu politikalar jeoekonomik parçalanmayı derinleştirerek dış dengelerde dalgalanmaya yol açıyor.

G20 ülkelerinde demografik baskılar ve mali zorluklar

Gelişmiş ekonomilerin, yaşlı bağımlılık oranındaki artış ve çalışma çağındaki nüfusta yaşanan azalma gibi ciddi demografik zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Bu zorluklar, potansiyel üretimi sınırlandırıyor ve sosyal harcamalar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bununla birlikte mali konsolidasyon giderek zorlaşıyor. Yaşlanmaya bağlı harcamalar artarken, vergiye tabi nüfus azaldığı için borç istikrarını sağlamak daha zor hale geliyor. 2025 yılında enflasyonun %3,5’e gerileyeceği tahmin edilse de üretimdeki açık sürüyor ve harcamalar özellikle sağlık ve savunma alanlarına kaymaya devam ediyor.

2024 yılında dış dengesizlikler arttı ve birçok ülkede gelir adaletsizliği yüksek seyrini korudu. IMF, ticaret politikalarındaki değişimler ve genişleyen sanayi politikaları nedeniyle dış ortamın “son derece belirsiz” hale geldiği uyarısında bulundu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin yapısal reform öncelikleri

IMF’ye göre yapısal reform öncelikleri büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Gelişmiş ekonomilerde en etkili reformlar iş gücü piyasası kurumları ve iş dünyası düzenlemeleriyle ilgili alanlarda ortaya çıkıyor.

Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomiler için en büyük uzun vadeli kazanımların mali çerçeve reformları ve mali yönetişimin güçlendirilmesinden geldiği belirtiliyor.

Bu reformlar, potansiyel büyümeyi artırmanın ve ekonomilerin direncini şoklara karşı güçlendirmenin anahtarı olarak görülüyor.

Türkiye’nin orta vadeli gidişatı güçlendi

Raporda Türkiye, birçok gelişmekte olan G20 ülkesine kıyasla daha olumlu bir büyüme seyriyle öne çıkıyor. IMF’nin tahminlerine göre 2024 yılında %5 büyüme kaydeden Türkiye, 2025 yılında %3,3 büyüyecek, büyüme oranı 2026 yılında %3,5’te seyredecek ve 2028-2029 yıllarında %3,8’e yükselecek. Bu tahminler, Türkiye’nin orta vadeli performansını gelişmekte olan G20 ekonomileri ortalamasının biraz üzerinde konumlandırıyor.

Türkiye’nin, gelişmekte olan G20 ekonomilerindeki genel eğilimlerle uyumlu olarak 2025 ve 2026 yıllarında para sıkılaştırma politikasını sürdürmesi bekleniyor. Ancak IMF, Türkiye’nin 2026 yılında sıklaştırıcı politikalarını gevşetmesini tavsiye ederek daha destekleyici bir yaklaşımın makroekonomik ihtiyaçlarla daha uyumlu olacağını kaydetti.

IMF ayrıca Brezilya gibi ekonomilerle birlikte Türkiye’yi, gelişmekte olan G20 ülkeleri arasında mali politika reformlarının uzun vadeli büyümeyi iyileştirme potansiyeli en yüksek ekonomilerden biri olarak tanımladı.