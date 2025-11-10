İhracat finansmanına erişimi kolaylaştırmak için yeni destek programları devreye alındı

Türk Eximbank tarafından kullandırılan alıcı kredileri, orta ve uzun vadeli krediler yanında kısa vadeli akreditifli işlemler için de desteklenecek.

Alıcı kredilerinde geri ödenmeme durumunda bankanın üstlendiği riskin %25 oranında, yıllık en fazla 1 milyar TL’ye kadar desteklenmesi kararlaştırıldı.

En az üç şirketin bir araya gelerek kurduğu ihracat konsorsiyumları için destek kapsamı genişletildi. Birim kiralama, kurulum/mimari giderleri, depolama hizmetleri gibi faaliyetler desteklenecek. Ayrıca her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle destek imkânı getirildi.