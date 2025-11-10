 |  Giriş 
İhracat finansmanına erişimi kolaylaştırmak için yeni destek programları devreye alındı

Pazartesi, 10 Kasım 2025 11:40:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriye göre ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini artırmak amacıyla iki yeni destek programı yürürlüğe girdi.

Desteklerin kapsamı ve amacı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yeni programlar kapsamında:

  • Türk Eximbank tarafından kullandırılan alıcı kredileri, orta ve uzun vadeli krediler yanında kısa vadeli akreditifli işlemler için de desteklenecek.
  • Yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım malları için de finansman maliyeti desteği uygulanacak.
  • Alıcı kredilerinde geri ödenmeme durumunda bankanın üstlendiği riskin %25 oranında, yıllık en fazla 1 milyar TL’ye kadar desteklenmesi kararlaştırıldı.
  • En az üç şirketin bir araya gelerek kurduğu ihracat konsorsiyumları için destek kapsamı genişletildi. Birim kiralama, kurulum/mimari giderleri, depolama hizmetleri gibi faaliyetler desteklenecek. Ayrıca her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle destek imkânı getirildi.

Beklenen etkiler

Basında çıkan haberlere göre yeni finansman destekleri, ihracatçıların yeni pazarlara uygun maliyetlerle girişini kolaylaştırmayı, finansmana erişimde karşılaştıkları engelleri azaltmayı ve riskli pazarlarda ticari güveni artırmayı hedefliyor.

Sektör temsilcileri, bu düzenlemelerin Türkiye’nin üretim kapasitesiyle finansman gücünü birleştirerek ihracatta yeni adımlar atılmasına zemin hazırlayacağını ifade ediyor.


