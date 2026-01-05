 |  Giriş 
Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %6,7 düşüş kaydetti

Pazartesi, 05 Ocak 2026 12:02:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre 2025’in Kasım ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %35,3 artış ve yıllık %6,7 düşüşle 1,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %35,4 artış ve yıllık %10,3 düşüşle 628,51 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 16,97 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,9 düşüşle 6,31 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %23,2 düşüşle 3,25 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %2,1 düşüşle 2,47 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %0,3 düşüşle 1,96 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin 2025’in ilk on bir ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
ABD 3.248.556  4.227.631  -23,2 286.142  355.234  -19,4
Hollanda 2.473.914  2.526.027  -2,1 178.433  297.815  -40,1
İngiltere 1.965.018  1.970.349  -0,3 137.690  197.198  -30,2
Belçika 1.277.915  1.141.898  11,9 201.565  194.573  3,6
Romanya 902.295  808.347  11,6 104.743  63.476  65
Danimarka 864.853  845.712  2,3 115.905  107.792  7,5
Russia 825.522  555.795  48,5 124.595  85.132  46,4
Lithuania 760.533  933.685  -18,5 48.479  83.254  -41,8
Almanya 615.900  587.409  4,9 56.689  56.761  -0,1
Polonya 521.935  387.445  34,7 57.751  39.662  45,6

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025


