Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %6,7 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre 2025’in Kasım ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %35,3 artış ve yıllık %6,7 düşüşle 1,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %35,4 artış ve yıllık %10,3 düşüşle 628,51 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 16,97 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,9 düşüşle 6,31 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %23,2 düşüşle 3,25 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %2,1 düşüşle 2,47 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %0,3 düşüşle 1,96 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin 2025’in ilk on bir ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) ABD 3.248.556 4.227.631 -23,2 286.142 355.234 -19,4 Hollanda 2.473.914 2.526.027 -2,1 178.433 297.815 -40,1 İngiltere 1.965.018 1.970.349 -0,3 137.690 197.198 -30,2 Belçika 1.277.915 1.141.898 11,9 201.565 194.573 3,6 Romanya 902.295 808.347 11,6 104.743 63.476 65 Danimarka 864.853 845.712 2,3 115.905 107.792 7,5 Russia 825.522 555.795 48,5 124.595 85.132 46,4 Lithuania 760.533 933.685 -18,5 48.479 83.254 -41,8 Almanya 615.900 587.409 4,9 56.689 56.761 -0,1 Polonya 521.935 387.445 34,7 57.751 39.662 45,6

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025