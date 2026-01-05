Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %6,7 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre 2025’in Kasım ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %35,3 artış ve yıllık %6,7 düşüşle 1,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %35,4 artış ve yıllık %10,3 düşüşle 628,51 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 16,97 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,9 düşüşle 6,31 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %23,2 düşüşle 3,25 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %2,1 düşüşle 2,47 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %0,3 düşüşle 1,96 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin 2025’in ilk on bir ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|ABD
|3.248.556
|4.227.631
|-23,2
|286.142
|355.234
|-19,4
|Hollanda
|2.473.914
|2.526.027
|-2,1
|178.433
|297.815
|-40,1
|İngiltere
|1.965.018
|1.970.349
|-0,3
|137.690
|197.198
|-30,2
|Belçika
|1.277.915
|1.141.898
|11,9
|201.565
|194.573
|3,6
|Romanya
|902.295
|808.347
|11,6
|104.743
|63.476
|65
|Danimarka
|864.853
|845.712
|2,3
|115.905
|107.792
|7,5
|Russia
|825.522
|555.795
|48,5
|124.595
|85.132
|46,4
|Lithuania
|760.533
|933.685
|-18,5
|48.479
|83.254
|-41,8
|Almanya
|615.900
|587.409
|4,9
|56.689
|56.761
|-0,1
|Polonya
|521.935
|387.445
|34,7
|57.751
|39.662
|45,6