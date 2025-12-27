Türkiye Çin'den soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çeliğe vergi getirdi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Çin ve Endonezya’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çeliğe yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

Bahsi geçen soruşturma POSCO Assan TST Çelik San. A.Ş.’nin talebiyle açılmıştı. Talebe Trinox Metal San. Ve Tic. A.Ş. de destek verdi.

Bakanlığın nihai kararında doğrultusunda Çinli tüm ihracatçı firmalar için %3,95 oranında antidamping vergisi getirildi. Çin’den yapılan söz konusu ithalatın iç piyasada fiyat baskısı yarattığı, satış ve kârlılık göstergelerini olumsuz etkilediğine olduğuna yönelik tespitler 15 Aralık tarihinde SteelOrbis’in de haberleştirdiği nihai bildirim raporunda olduğu gibi korundu.

Bununla birlikte Endonezya’dan yapılan ithalatın “ihmal edilebilir düzeyde dampingli” olduğuna karar verildi ve Endonezya'ya yönelik soruşturma kapatıldı.

Bakanlığın verilerine göre Çin’den soğuk haddelenmiş paslanmaz ithalatı 2021 yılında 126.201 mt, 2022 yılında 214.122 mt ve 2023 yılında 166.778 mt olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalatın genel ithalat içerisindeki payı 2021 yılında %35,6, 2022 yılında %57,1 ve 2023 yılında %50,1 seviyelerinde yer alıyor. Bakanlık Çin’den ithal söz konusu ürünün pazar payı endeksinin 2021 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde 2022 yılında 170 birim ve 2023 yılında 154 birim olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.21.00.12, 7220.20.29.00.11, 7220.20.29.00.12, 7220.20.41.00.11, 7220.20.41.00.12, 7220.20.49.00.11, 7220.20.49.00.12, 7220.20.81.00.11, 7220.20.81.00.12, 7220.20.89.00.11 ve 7220.20.89.00.12 kodları altında kayıtlı bulunuyor.