 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > DİR...

DİR kapsamındaki KDV istisnası sona erdi, ihracatçılar endişeli

Salı, 06 Ocak 2026 17:10:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat kaydıyla yurt içinden yapılacak hammadde alımlarında uygulanan KDV istisnası 31 Aralık 2025 tarihinde sona erdi. Ekonomi Gazetesi’nde yer alan bir habere göre ihracatçı firmalar, sürenin uzatıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadığından bu alımlarda artık KDV ödemek zorunda kalacaklarını belirterek ek finansman yükünün firmaları zor durumda bırakacağını kaydetti.

Yaklaşık 27 yıldır yürürlükte olan istisna uygulaması, ihracatçılara önemli mali avantaj sağlıyordu. İlk kabul edildiğinde 2008 sonuna kadar geçerli olan istisna, daha sonra 2015, 2020 ve son olarak 31 Aralık 2025’e kadar uzatılmıştı. Bu defa sürenin uzatılması için henüz yeni bir düzenleme yayımlanmamış olsa da genel beklentiler sürenin uzatılacağı yönünde.

İhracatçılar ek finansman yükünden endişeli

DİR kapsamında faaliyet gösteren ihracatçılar, yurt içinden yaptıkları mal alımlarında artık KDV ödemesi gerekeceği için üretim sürecinde ek finansman ihtiyacı doğacağını ifade ediyor. Bu durumun özellikle maliyetleri artıracağı, nakit akışını zorlaştıracağı ve rekabet gücüne olumsuz yansıyacağı belirtiliyor. Ayrıca kaynaklar, söz konusu istisna uygulamasının sona ermesinin, ihraç edilecek üründe kullanılacak hammaddenin %25’inin iç piyasadan temin edilmesine ilişkin uygulama ile çeliştiğini ifade ediyor.

İhracatçılar, mevcut uygulamadan kaynaklanan yükün hafifletilmesi için KDV istisnasının yeniden uzatılması veya yeni bir düzenlemenin hızla yürürlüğe konulması talebinde bulunuyor. Bu talepler, sektör temsilcileri tarafından yetkili mercilere iletilmiş durumda.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ticaret Görüş İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TUSİD: Türkiye’de paslanmaz çelik hurdası geri dönüşümü için fabrika kurulmalı

13 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye çelik sektörü Kuzey Afrika ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

29 May | Çelik Haberler

Türkiye çelik sektörü Litvanya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

25 Mar | Çelik Haberler

Türk çelik ihracatçıları Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkelerine yöneliyor

27 Ağu | Çelik Haberler

Türk çelik üreticileri Batı Afrika’yla çelik ticaretini artırmayı hedefliyor

01 Ağu | Çelik Haberler

IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Çin’in hurda ihracatı uzun vadeli bir tehdit oluşturmuyor

08 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin çelik ihracatı ocak-nisan döneminde %6,3 düştü

03 May | Çelik Haberler

Namık Ekinci: %53 vergi gelirse Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı tamamen durur

20 Şub | Çelik Haberler

Dr. Veysel Yayan: "Hurda ithalatı ekonomiye yük değil"

13 May | Çelik Haberler

Mehmet Zeren: Yurtdışından alımları teşvik eden DİR değil yassı çelik ithalatındaki gümrük vergileri

11 Oca | Röportaj





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis