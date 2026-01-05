İthalat rejimindeki değişiklikle çelikten eşyaya ek vergi getirildi

Türkiye’nin dış ticaret politikasını şekillendirecek 2026 yılı ithalat rejimi kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kararlar, yerel üretimin desteklenmesi, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması amaçları doğrultusunda hazırlandı.

Yeni düzenlemelerle birlikte ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanan ürünler ve ülke gruplarına ilişkin kararlar yenilendi. Bu kapsamda Avrupa Birliği dışından yapılan ithalatta çok sayıda ürün için %48’e kadar değişen oranlarda ek mali yükümlülük ve ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı. Özellikle demir ve alaşımsız çelikten eşyalar, bakır, alüminyum, adi metalden ev eşyası için %5-48 oranında ek mali yükümlülük getirildi.

Tebliğlerde belirtilen fiyatların altından yapılan ithalat için gümrük vergileri belirlenen referans fiyatlar üzerinden alınacak. Buna göre referans fiyatlar, GTP numarası 7314 olan demir ve çelikten eşya (2 ürün) için 3,5$/kg ve GTP numarası 4320 olan demir çelik eşya (1 ürün) için 3,5$/kg olarak belirlendi.

Binlerce üründe yeni vergi ve kontenjan uygulamaları

Toplam 4 bin 344 ürünün AB dışı ülkelerden yapılan ithalatında yeni ilave gümrük vergisi oranları belirlenirken, tarife kontenjanı uygulamaları da genişletildi. Buna göre sanayi ürünlerinden tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazede gümrüksüz tarife kontenjanı açıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, çok sayıda ürün grubunun ithalatında ileriye dönük gözetim uygulaması getirilmesinin yanı sıra, ek mali yükümlülük oranları da yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, yerel üretimin desteklenmesi amacıyla ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda yapılan değişikliğin, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlandığını bildirdi.