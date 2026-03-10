IG Metall: Avrupa sanayisinin desteklenmesi için Sanayi Hızlandırıcı Yasa’da iyileştirmeler yapılmalı

Almanya merkezli metal işçileri sendikası IG Metall, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak tanıtılan Sanayi Hızlandırıcı Yasa’ya temkinli bir yaklaşım sergiledi ve düzenlemenin Avrupa imalat sanayisini etkin biçimde destekleyebilmesi için önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sendikaya göre yasa, kamu alımları ve destek programları aracılığıyla stratejik sektörlere yerel içerik şartları getirilmesi gibi bazı olumlu unsurlar içeriyor. Ayrıca çeliğin, enerji yoğun ve stratejik bir sektör olarak tanınması da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ancak IG Metall, bu tanımlamanın şu anda yalnızca sürdürülebilirlik kriterleriyle sınırlı olduğunu ve üretim yerini belirleyen açık kurallar içermediğini vurguladı.

“Made in Europe” kurallarının eksikliği eleştiriliyor

Sendika, Avrupa Birliği içinde üretimi teşvik eden açık hükümler bulunmadığı takdirde politikanın Avrupa sanayisinin rekabet gücünü zayıflatabileceğini belirtti.

Öte yandan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in, çelik sektörü ile yapılan görüşmeler sırasında sanayiyi korumaya yönelik önlemlerin güçlendirilmesine destek verdiğini hatırlatarak bu taahhütlerin yasanın son halinde açık şekilde yer alması gerektiğini dile getirdi.

Stratejik sektörler listesi tutarsız bulunuyor

Bununla birlikte IG Metall, yasada yer alan stratejik sektörler listesini eleştirerek bu listenin yeterli stratejik bütünlük ve netlik içermediğini ifade etti.

Sendika, yarı iletkenler ve kuantum bilişim gibi bazı yüksek teknoloji sektörlerinin mevcut çerçeveye dahil edilmediğine dikkat çekerek daha kapsamlı bir sanayi stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret ortaklarının konumu ve uygulama takvimi tartışılıyor

IG Metall’in dile getirdiği bir diğer konu ise AB ile serbest ticaret anlaşması veya gümrük düzenlemeleri bulunan ülkelerdeki tedarikçilere yönelik uygulamalar oldu. Yasanın mevcut halinde bu tedarikçilerden bazılarının AB’li üreticilerle eşit muamele görebileceği aktarıldı. Sendika, bu yaklaşımın yerel üretimi aktif şekilde teşvik etmek yerine yalnızca Çin’den yapılan ithalatı sınırlandırmaya odaklanarak yasanın etkisini zayıflatabileceğinin altını çizdi.

Aynı zamanda IG Metall, düzenlemedeki bazı önemli hükümlerin ancak 2029 yılında yürürlüğe girecek olmasını da eleştirdi ve Avrupa sanayisinin karşı karşıya olduğu acil rekabet baskısı göz önünde bulundurulduğunda çok yavaş hareket edildiğini ekledi.

Sendika ayrıca yasama süreci sırasında yapılacak değişikliklerle Sanayi Hızlandırıcı Yasa’nın Almanya ve Avrupa genelinde sanayi üretimini güçlendiren, istihdamı koruyan ve uzun vadeli yatırımları destekleyen bir çerçeveye dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.