Almanya sanayisi yeşil çelik için hızlıca öncü piyasalar oluşturulmasını istiyor

Almanya’da sanayi birlikleri, çevre örgütleri, çelik sektörü temsilcileri ve sendikalardan oluşan geniş bir koalisyon, federal hükümete yeşil çelik kullanımını hızlandırmak için hızlı bir şekilde öncü piyasalar oluşturulması çağrısında bulundu. Koalisyon, düşük emisyonlu çelik kullanımının yaygınlaştırılması, emisyonların azaltılması ve hem sanayi hem de inşaat sektörlerinde yeşil çelik kullanılabilirliğinin gösterilmesi için özellikle demir yolu inşaatlarının çok etkili bir fırsat olduğunu savundu.

Koalisyon, Almanya’nın demir yolu ağında yeşil çelik kullanımının ulusal karbonsuzlaşma hedeflerinin önemli ölçüde ilerlemesini sağlayabileceğini söyledi. Mevcut hükümetin, kamu alımlarında düşük emisyonlu malzemelerin kullanımına öncelik verecek değişiklikler yapmayı taahhüt ettiği hatırlatıldı ve ulusal demir yolu işletmecisi Deutsche Bahn’ın bu konuda öncü rol oynamasının beklendiği paylaşıldı.

Almanya merkezli ulaştırma birliği Pro Rail Alliance İdari Yöneticisi Dirk Flege, demir yolu inşasında veya modernizasyon çalışmalarında Almanya veya AB üretimi yeşil çelik kullanımının, emisyonlarda kilometre başına 100 mt’a varan düşüş sağlayabileceğine dikkat çekti. Söz konusu düşüşün, Hamburg-Berlin gibi bir güzergahta yaklaşık 33.000 mt karbondioksit düşüşüne denk geldiğini ancak buna rağmen Almanya’da bugüne kadar yalnızca birkaç pilot uygulamanın hayata geçirildiğini vurguladı.

Yurt dışındaki örnekler geçişin mümkün olduğunu gösteriyor

Almanya Doğayı Koruma Birliği de dahil olmak üzere çevre grupları, Belçika ve Fransa’daki demir yolu projelerinde yeşil çeliğin halihazırda kullanıldığını ifade etti. Almanya’nın büyük ölçekli kamu altyapı projelerinde düşük emisyonlu çelik kullanmasının Avrupa’ya güçlü bir mesaj vereceğini ve iklim nötrlüğü ile endüstriyel rekabetçiliğin bir arada yürütülebileceğini göstereceğini dile getirdi.

Sendikalar ve sanayi sektörleri politikaların güçlendirilmesini talep ediyor

Metal işçileri birliği IG Metall’in ikinci başkanı Jürgen Kerner, kamu altyapı fonlarının yerel ürün kullanımını zorunlu hale getirerek yerel çelik üreticilerini destekleyebileceğini ifade etti.

Benzer şekilde Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) CEO’su Kerstin Maria Rippel de çelik sektörünün karbonsuzlaştırılması için hızlı bir şekilde öncü piyasalar oluşturulmasının gerekli olduğunu aktardı. Almanya ile AB’nin halihazırda düşük emisyonlu çelik üretim kapasitesine, sürdürülebilirlik standartlarına ve kanıtlanmış en iyi uygulamalara sahip olduğunu, tüm bunların geçiş için güçlü bir temel oluşturduğunu ekledi.

Koalisyon, yeşil çeliğin başlangıçta yüksek maliyetli olabileceğini ancak ek maliyetlerin federal fonlarla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Düşük emisyonlu çeliğe yapılan her yatırımın iklim açısından fayda sağlayacağını, endüstriyel rekabet gücünü artıracağını ve yüksek vasıflı istihdamı koruyacağını kaydetti.