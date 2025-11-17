Almanya Çelik Federasyonu: CISAF kapsamındaki üreticiler endüstriyel elektrik fiyatlarından faydalanamıyor

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), federal hükümetin enerji yoğun sektörlerin rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırladığı endüstriyel elektrik fiyatı planını eleştirdi. Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımları Çerçevesi (CISAF) kapsamındaki devlet yardımı kuralları gereği, elektrik maliyetleri sektör için tehdit oluşturacak seviyelere ulaşmasına rağmen çelik üreticilerinin yardımdan faydalanamadığını ifade etti. Çelik sektörü, rekabet gücünün daha fazla zarar görmesini engellemek ve iklim nötrlüğüne ulaşmak için CISAF’nin acilen revize edilmesini istedi.

CISAF’nin kısıtlamaları sebebiyle çelik üreticileri destek alamıyor

Koalisyon hükümetinin önümüzdeki üç yıl için endüstriyel elektrik fiyatını 0,05€/kwH olarak belirlemesi memnuniyetle karşılandı. Ancak federasyon, CISAF kapsamındaki kısıtlamaların desteklerden yararlanma hakkını önemli ölçüde sınırlandırdığını ve en enerji yoğun sektörlerden biri olan çelik sektörünün destek alamadığını vurguladı.

WV Stahl Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, hükümetin rekabetçi enerji fiyatlarını yeniden tesis etme niyetinin açık olduğunu ancak CISAF’nin, çelik sektörüne destek verilmesini engellediğini belirtti. Elektrik ark ocaklarıyla üretim yapan orta ölçekli üreticilerin çoğunun emisyonlarının nispeten düşük olduğunu fakat mevcut elektrik fiyatlarından orantısız şekilde etkilendiğini dile getirdi. Rippel, bu koşulların hem ekonomik istikrarı hem de emisyonsuz üretime geçişi engellediğini aktardı.

Endüstriyel elektrik fiyatı planı neden çelik sektörü için etkili değil?

Federasyona göre endüstriyel elektrik fiyatı ancak CISAF’deki kısıtlamaların kaldırılması halinde etkili olacak. Mevcut çerçeve, elektrik tüketiminin yalnızca bir kısmı için destek sağlıyor ve halihazırda diğer yardımlardan yararlanan şirketleri kapsamıyor. Dolayısıyla rekabet gücünün yeniden kazanılması için endüstriyel elektrik fiyatlarının tüketimin tamamına uygulanması ve elektrik fiyatı tazminatıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Rippel, ağır sanayi için rekabetçi elektrik fiyatlarının tüm vergiler, harçlar ve şebeke ücretleri dahil olmak üzere 30-60€/MWh aralığında yer alması gerektiğini söyledi.

Öte yandan CISAF’de değişiklik yapılmadığı müddetçe elektrik fiyatı tazminatının önemli bir rol oynamaya devam edeceğine dikkat çekildi. Almanya hükümeti, tazminatın 2030 yılından sonrası için uzatılmasına ve devlet yardımı tavanının yükseltilmesine destek verdiğini açıkladı. Federasyon, bu taahhütten memnuniyet duysa da Avrupa Komisyonunun, yardımın genişletilmesi ve gecikmeden uygulanması için harekete geçmesi gerektiğini aktardı.

Şebeke ücretleri sebebiyle maliyetler artmaya devam ediyor

Çelik üreticilerinin maliyetlerinde artışa sebep olan en önemli faktörün şebeke iletim ücretlerindeki sert yükseliş olduğu vurgulandı. İletim ücretlerinin son iki yılda %130 artarak 2023 yılında sona eren sübvansiyonlardan bu yana sektörün maliyetlerinde yıllık 300 milyon € yükselişe yol açtığına dikkat çekildi.

Almanya Federal Meclisi’nin 6,5 milyar €’luk şebeke ücretleri sübvansiyonunu yeniden yürürlüğe koyma kararı, federasyon tarafından hem gerekli hem de gecikmiş bir adım olarak nitelendirildi. Rippel, bu önlemin sadece çelik üreticileri için değil, aynı zamanda Almanya genelinde daha yüksek elektrik maliyetleriyle karşı karşıya olan işletmeler ve haneler için de hayati önem taşıdığını kaydetti.

Uzun vadeli enerji fiyat istikrarı belirsizliğini koruyor

Federasyon, şebekelerin genişletilmesinin maliyetleri artırmaya devam edeceğini ve dolayısıyla şebeke iletim ücretlerine kalıcı bir tavan getirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca 2023 yılından bu yana görülen ani maliyet artışlarını önlemek için önümüzdeki yıllarda şebeke ücretleri için sübvansiyonların yasal olarak güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.