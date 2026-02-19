Alman çelik üreticilerinden Avrupa’nın yerli içerik stratejisine güçlü destek

Alman Çelik ve Metal İşleme Birliği (WSM), Avrupa düzeyinde yerli içerik düzenlemelerinin kabul edilmesine açık destek verdiğini duyurarak bu tür politikaların AB genelinde adil rekabet, sürdürülebilir katma değer ve sanayi dayanıklılığı açısından kritik öneme sahip olduğunu savundu.

WSM yöneticileri, yerli içerik desteğinin korumacılıktan değil gerçekçilikten kaynaklandığını ve Avrupalı şirketlerin uluslararası ticaret engelleri karşısında verdiği bir yanıt olduğunu vurguladı.

Yerli içerik adil rekabet ve dayanıklılık aracı olarak görülüyor

WSM’nin temel argümanı, “Avrupa’dan satın al” ilkeleriyle uyumlu yerli içerik düzenlemelerinin Avrupa’da sanayi üretimini, istihdamı ve vergi gelirlerini güvence altına alabileceği yönünde. Bu yaklaşımın AB dışı ekonomilerden gelen yüksek sübvansiyonlu ithalatın yarattığı dezavantajları dengeleyebileceği belirtiliyor.

WSM’nin CEO’su Christian Vietmeyer, söz konusu kuralların Avrupa ekonomisine “adil rekabeti geri getireceğini” ifade etti.

WSM, yerli içeriği savunmanın küresel ticaretten geri çekilme anlamına gelmediğini vurguladı. Birliğe göre bu yaklaşım, piyasa bozulmalarını gidermeye, Avrupa’nın inovasyon kapasitesini ve değer zincirlerini korumaya ve küresel rekabet gücünü sürdürmeye yönelik stratejik bir araç niteliği taşıyor.

Yerli içerik yanlıları, AB düzeyinde iyi tasarlanmış ve koordineli politikalar sayesinde Avrupa’nın sanayi bilgi birikimini koruyabileceğini, yatırımları çekebileceğini ve açık pazar yapısını haksız rekabet baskılarına karşı koruyacak önlemlerle dengeleyebileceğini savunuyor.