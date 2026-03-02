 |  Giriş 
Alman çelik üreticilerinden yerel ürün kullanım kurallarının güçlendirilmesi çağrısı

Pazartesi, 02 Mart 2026 11:09:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), Avrupa Parlamentosunun Çelik ve Metallar Eylem Planı’nın uygulanmasına yönelik yürüttüğü görüşmeleri desteklediğini ve söz konusu görüşmelerin Avrupa çelik sektörü açısından kritik bir dönemde gerçekleştiğini ifade etti.

Federasyon, Çelik ve Metallar Eylem Planı kapsamında açıklanan taahhütlerin taslak halindeki Sanayi Hızlandırıcı Yasa’ya henüz yeterince yansıtılmadığını söyledi. Avrupalı çelik üreticilerine etkili destek sağlanabilmesi için mevzuatta sürdürülebilirlik gereklilikleri ve sanayide yerel ürün kullanımına öncelik veren “Made in Europe” kriterlerinin birbiriyle bağlantılı olması gerektiğini vurguladı.

Çelik sektörü Avrupa sanayisinin stratejik temeli olarak görülüyor

WV Stahl CEO’su Kerstin Maria Rippel, daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz tarafından verilen siyasi taahhütlerin artık somut yasal düzenlemelere dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Avrupa çelik sektörünün varoluşsal zorluklarla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunan Rippel, Sanayi Hızlandırıcı Yasa’nın çeliği resmen stratejik sektör olarak tanıyarak ve Avrupa’da üretilen düşük emisyonlu çelik için öncü pazarlar oluşturarak belirleyici bir rol oynayabileceğini aktardı.

Ticareti koruma araçları ile menşe kuralları farklı amaçlara hizmet ediyor

Bununla birlikte federasyon, devam eden yasama sürecinde politika yapıcıları, ticareti koruma araçları ile sanayi politikalarını birbirine karıştırmamaları konusunda uyardı.

WV Stahl’a göre koruma önlemleri sona erdikten sonra uygulanacak ticareti koruma araçları küresel kapasite fazlasının yarattığı baskıyı ele alırken, yatırım güvenliğini korumak ve Avrupa’nın rekabet gücünü sürdürmek amacıyla Made in Europe gibi menşe odaklı sanayi politikaları gerekli görülüyor.

AB ve EFTA temelli menşe tanımı çağrısı

WV Stahl, Sanayi Hızlandırıcı Yasa kapsamında sürdürülebilirlik kriterlerinin açık biçimde tanımlanmış Avrupa menşe kurallarıyla birlikte uygulanması ve menşe kurallarının yalnızca AB-27 ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerini kapsaması gerektiğine dikkat çekti.

Federasyon, Avrupa sanayisinin korunabilmesi için çeliğin mevzuatta resmen stratejik sektör olarak tanınması gerektiğinin ve Çelik ve Metaller Eylem Planı’nda ortaya konan stratejik vizyonun somut sanayi politikalarına dönüştürülmesinin kritik önem taşıdığının altını çizdi.


