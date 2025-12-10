Alman geri dönüşüm birlikleri: Hurda ihracat kısıtlamaları ekonomi ve iklim hedefleri için ciddi riskler barındırıyor

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği, Almanya Federal Hammadde ve Atık Yönetimi Birliği ve Alman Metal Tüccarları ve Geri Dönüşümcüleri Birliği, Avrupa Komisyonuna uyarıda bulunarak hurda ihracatına getirilmesi planlanan kısıtlamalardan vazgeçme çağrısı yaptı. Birlikler tarafından gönderilen ortak mektupta, bu tür önlemlerin etkin şekilde faaliyet gösteren geri dönüşüm piyasalarında ciddi aksamalara yol açacağı ve Avrupa’nın iklim, döngüsel ekonomi ve endüstriyel rekabet gücü hedeflerini baltalayacağı belirtildi.

Birlikler, Atık Sevkiyat Yönetmeliği, Kritik Hammaddeler Yasası ve AB Çelik ve Metaller Eylem Planı’ndan derin endişe duyduklarını ifade ederek bu düzenlemelerin ihracatın fiilen yasaklanacağı sinyalini verdiğini savundu.

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği İdari Yöneticisi Guido Lipinski, AB’nin hurda arzında sıkıntı olmadığı halde politika yapıcıların, çelik sektörünün yaşadığı zorlukların hurda ihracatına kısıtlama getirilerek çözülebileceği algısı yarattığını dile getirdi. Bu tür önlemlerin fiyatları yapay olarak düşürmeyi amaçladığını, binlerce orta ölçekli işletmeye zarar vereceğini ve onlarca yıldır verimli bir şekilde işleyen döngüsel ekonomiyi ortadan kaldıracağını söyledi.

Geri dönüşüm sektörü Avrupa’nın karbonsuzlaşma stratejisi için hayati önem taşıyor

Birlikler, çelik ve metal geri dönüşümcülerinin Avrupa’nın iklim geçişine kritik katkılar sağladığını ifade etti. AB’de çelik üretiminin %59’unda geri dönüştürülmüş hurda kullanıldığını ve Almanya geri dönüşüm sektörünün binlerce işletme ile yüz binlerce çalışandan oluştuğunu vurguladı.

Bununla birlikte geri dönüştürülmüş hammaddelerin enerji tüketimini ve emisyonları önemli ölçüde düşürürken, Avrupa’nın hammadde bakımından dışa bağımlılığını azalttığı ifade edildi.

Almanya Federal Hammadde ve Atık Yönetimi Birliği İdari Yöneticisi Rehbock, planlanan kısıtlamaların modern işleme ve ayrıştırma yatırımlarını tehlikeye attığını söyleyerek “Piyasalar her an siyasi gerekçelerden ötürü kapatılabilir,” ifadelerini kullandı.

İhracat kısıtlamaları ters etki yaratıyor

Birlikler, ihracat kısıtlamalarının bazı sektörlerin rekabet gücü sorunlarını çözmek için basite indirgenmemesi gerektiğini savundu. Bunun yerine ilave geri dönüşüm kapasitelerini, daha yüksek kalite geri dönüştürülmüş hammadde üretimini ve yeşil çelik üretimine yönelik teknolojik yenilikleri destekleyen istikrarlı ve yatırımcı dostu koşullar oluşturulmasını talep etti.

Alman Metal Tüccarları ve Geri Dönüşümcüleri Birliği, İdari Yöneticisi Ralf Schmitz, “Korumacılık iklim hedeflerine de Avrupa sanayisine de fayda sağlamaz,” dedi. Avrupa’yı küresel hurda piyasalarından izole etmenin geri dönüşümcülerin rekabet gücünü zayıflatacağının ve nihayetinde Avrupa’nın bağımsızlığını artırmak yerine azaltabileceğinin altını çizdi.

Ekonomik ve yasal riskler yüksek

Komisyona sunulan bir uzman raporu, potansiyel ihracat kısıtlamalarına ilişkin önemli riskleri gözler önüne serdi. Bu riskler arasında Avrupalı geri dönüşümcüleri dezavantajlı duruma düşüren rekabet bozulmaları, işleme ile kapasite genişleme projelerine yönelik özel yatırımların azalması ve AB’li çelik ve metal üreticileri için yüksek kalite geri dönüştürülmüş hammadde arzının uzun vadede tehdit altına girmesi ihtimali yer aldı. Rapor, politika eğiliminin AB’nin rekabet ve ticaret ilkeleriyle çeliştiği sonucuna vardı.

Birlikler, Avrupa Komisyonuna ihracat yasakları veya kısıtlayıcı önlemler yönündeki her türlü adımı yeniden gözden geçirme ve bunun yerine rekabet politikası, iklim hedefleri ve döngüsel ekonomi ilkelerini uyumlu hale getiren tutarlı bir politika benimseme çağrısında bulundu. Avrupa geri dönüşüm sektörünün kontrol altına alınması gereken bir sorun olarak değil, yeşil çeliğin yaygınlaşmasını ve endüstriyel emisyonların azaltılmasını sağlayan çözümün önemli bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini hatırlattı.