Çelik işçileri yeşil geçişin faturasının kendilerine kesilmesinden endişeli

Çarşamba, 27 Mart 2024 10:43:45 (GMT+3) | İstanbul

25-26 Mart tarihlerinde Paris’te düzenlenen OECD Çelik Komitesi’nde OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (TUAC), bazı önde gelen çelik üreticilerinin sorumsuz uygulamaları ve yeşil geçişe yatırım yapmak yerine kapasiteyi artırmaya devam eden bazı hükümetlerin yanlış politikaları nedeniyle küresel kapasite fazlasının artmaya devam ettiğini dile getirdi. Kısa vadede kârlılık sağlanmasının amaçlandığı bu tutumun çelik işçileri açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı ifade edildi. Komite, çevresel ve sosyal sorumluluk yerine yalnızca finansal hedeflere öncelik verilen adaletsiz bir yeşil geçişe yönelik endişelerin arttığını belirtti.

Tata Steel UK gibi bazı çelik şirketlerinin işçilerin geçiş sürecine dahil edilmesi konusunda sendika temsilcileriyle görüşmeyi reddettiğini hatırlatan komite, geçişe yönelik eğitimler verilmesi yerine toplu işten çıkarmalar yapılarak karbondan arındırmaya yönelik yatırımların bedelinin işçilere ödetileceğini düşünüyor.

TUAC, IndustriALL Global Union ve industriAll Europe çelik sektöründeki önceliklerin yeniden değerlendirilmesini istiyor. TUAC Genel Sekreteri Veronica Nilsson, “Ekonomik büyümeyi desteklemek ve sektör yeşil teknolojiye geçiş yaparken işçileri geride bırakmamak için hükümetlerin kararlı adımlar atması gerekiyor,” dedi.