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IEEFA: British Steel ile ilgili endişeler bir fırsat olarak değerlendirilebilir

Cuma, 18 Nisan 2025 11:14:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel’in Scunthorpe tesisindeki krizin bir fırsat olabileceğini belirtti. İngiltere’nin demir cevherinden çelik üretim kapasitesi olmayan ve çelik üretimi yalnızca elektrik ark ocaklarına dayanan tek G7 ülkesi olma ihtimali konusunda endişeler vardı. Ancak IEEFA, doğru hareket edilirse İngiltere’nin kömür tüketen ve oldukça kirletici yüksek fırınlardan uzaklaşarak teknoloji geçişini benimseyebileceğini ve karbonsuzlaşan bir dünyada rekabet edebilecek modern, düşük emisyonlu bir çelik sektörü için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere hükümeti Scunthorpe tesisindeki iki yüksek fırının kapatılmasını ve dolayısıyla İngiltere’de yüksek fırın bazlı çelik üretiminin sonuna gelinmesini önlemek amacıyla British Steel’in yönetimini devraldı.

Hurdanın elektrik ark ocaklarında geri dönüştürülmesiyle sınırlı sayıda çelik ürünü üretilebileceği ve İngiltere’nin doğrudan indirgenmiş demir tesisleri inşa etmeden çelik sektörünün karbondan arındırılmasının mümkün olmadığı düşüncesinin giderek eskidiğini ifade eden IEEFA, İngiltere’nin bir alternatifi olduğunu; çeliği yerel olarak doğrudan indirgenmiş demir yoluyla üretmek yerine çelik sektörünü modern elektrik ark ocaklarına dayandırarak temiz enerjinin halihazırda mevcut ve uygun fiyatlı olduğu yerlerden demir ithal edebileceğini vurguladı.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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