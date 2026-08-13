IEA Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle 2026 küresel petrol talebi ve arzına ilişkin tahminlerini düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle 2026 yılına ilişkin küresel petrol piyasası tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.

IEA, 2026 yılında küresel petrol talebinin günlük 510.000 varil seviyesinde yer alan bir önceki tahminine kıyasla günlük 1,6 milyon varil azalmasını beklediğini belirtti. Talebin ikinci çeyrekte yıllık bazda günlük 4,9 milyon varil ve üçüncü çeyrekte günlük 2,8 milyon varil azalacağını, dördüncü çeyrekte ise yeniden günlük 580.000 varil artış kaydedeceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Ayrıca 2027 yılında küresel petrol talebinin günlük 2,4 milyon varil artmasını öngördüğünü de aktardı.

Küresel petrol arzının 2026'da günlük 102 milyon varil olması bekleniyor

Küresel petrol arzının Temmuz ayında aylık bazda günlük 2,4 milyon varil artarak 101,5 milyon varil seviyesine yükselmesine rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla günlük 6,3 milyon varil düşüş gösterdiğini dile getiren IEA, Körfez bölgesinde günlük 8,3 milyon varillik üretim kapasitesinin halen devre dışı olduğuna dikkat çekti. Yeniden şiddetlenen çatışmalar ve deniz taşımacılığındaki aksaklıklar nedeniyle üçüncü çeyreğe ilişkin arz tahminini bir önceki raporuna kıyasla günlük 1,7 milyon varil düşürdüğünü paylaştı. Küresel petrol arzının 2026 yılında ortalama günlük 4,3 milyon varil azalarak 102 milyon varile gerileyeceğini ve 2027 yılında ise günlük 8,3 milyon varil artışla 110,3 milyon varile yükseleceğini tahmin ettiğini belirtti.

Körfez bölgesinde petrol üretiminin Temmuz ayında günlük 2,5 milyon varil artarak 23,9 milyon varile yükseldiğini söyleyen IEA, Haziran ayında ise üretimin günlük 3,7 milyon varil arttığını hatırlattı. Bununla birlikte Hürmüz Boğazı'nın Temmuz başında yeniden fiilen kapanmasının yanı sıra petrol altyapısı ve tankerlere yönelik saldırılar sonucunda bölgeden yapılan ihracatın günlük 2,1 milyon varil azalarak 15 milyon varile gerilediğini vurguladı.

Petrol stokları 7,9 milyar varilin altına geriledi

Küresel gözlemlenebilir petrol stoklarının Temmuz ayında 69 milyon varil azalarak 2025'in Nisan ayından bu yana ilk kez 7,9 milyar varilin altına gerilediğinin altını çizen IEA, stokların Şubat sonundan bu yana toplam 410 milyon varil azaldığını kaydetti. Ayrıca daha önce yaklaşık günlük 800.000 varil olarak öngördüğü küresel petrol piyasasındaki üçüncü çeyrek arz açığı tahminini günlük 1,8 milyon varile yükselttiğini bildirdi.

North Sea Dated Temmuz'da 105$ seviyesini gördü

IEA, gösterge ham petrol fiyatlarının Temmuz ayında ciddi ölçüde dalgalandığını dile getirdi. North Sea Dated ham petrol fiyatı ay boyunca varil başına 25,67$ artarak Temmuz sonunda 96,80$ seviyesine yükselirken, çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin ardından fiyatın 23 Temmuz'da varil başına 105$ seviyesine kadar çıktığını ekledi. 12 Ağustos'ta gösterge hem petrol fiyatı varil başına yaklaşık 92$ seviyesinde seyrediyordu.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere İran, ABD koşullarını karşılayana kadar ticari gemi trafiğinin büyük bölümü için fiilen kapalı kalmaya devam eden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıklamıştı. Söz konusu koşullar arasında ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını sona erdirmesi, yaptırımları kaldırması, İran'a ait varlıkları serbest bırakması ve çatışma sırasında meydana gelen zararlar için tazminat ödemesi bulunuyor.