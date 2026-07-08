IMF: Küresel ekonomi savaş ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle 2026’da %3 büyüyecek

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Temmuz 2026 Dünya Ekonomik Görünümü Güncelleme raporuna göre küresel ekonominin 2026 yılında %3, 2027 yılında ise %3,4 büyümesi bekleniyor. Bu oranlar, 2024-2025 dönemindeki ortalama %3,5 büyüme seviyesinin altında bulunuyor.

IMF, büyümedeki yavaşlamanın Orta Doğu’daki savaşın olumsuz etkilerinden kaynaklandığını ancak yapay zekâ alanındaki gelişmelerin tetiklediği küresel teknoloji döngüsünün yarattığı güçlü talep sayesinde bu etkinin kısmen dengelendiğini belirtti. 2026’da küresel manşet enflasyonun 2025’teki %4,1 seviyesinden %4,7’ye yükselmesi ve ardından 2027’de %3,9’a gerilemesi beklenirken, bu durumun 2024’ün başından bu yana devam eden dezenflasyon sürecinin duraksadığını gösterdiğini söyledi.

Savaş ve yapay zekâ yatırımları küresel görünümü şekillendiriyor

IMF, küresel büyümenin iki zıt unsur tarafından şekillendirildiğini dile getirdi. Bunlardan ilkinin Orta Doğu’daki çatışmaların yol açtığı olumsuz arz şoku, diğerinin ise yapay zekânın hızla yaygınlaşması ve teknoloji yatırımlarından kaynaklanan olumlu talep şoku olduğunu aktardı. Küresel ekonominin şu ana kadar beklenenden daha dirençli performans gösterdiğini ancak ülkelerin büyüme performanslarının yüksek enerji fiyatlarına maruz kalma düzeyleri ve küresel teknoloji değer zincirindeki konumlarına göre farklılaştığını ifade etti. Çatışma bölgesi dışındaki enerji ihracatçısı ülkelerin ticaret hadlerindeki iyileşmeden faydalandığını, teknoloji sektörleri güçlü olan ekonomilerin ise artan enerji maliyetlerine rağmen daha iyi performans gösterdiğini aktardı. Buna karşılık enerji ithalatçısı ve teknoloji sektöründe sınırlı paya sahip ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin zayıfladığını kaydetti.

Ateşkesler ve İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ardından emtia fiyatlarının Nisan ayındaki zirvelerden gerilemesine rağmen yüksek seviyelerde yer almaya devam ettiğini belirten kuruluş, enerji fiyatlarının savaş öncesindeki seviyelerin yaklaşık %25 üzerinde kalmasının beklendiğini paylaştı. 2026’da ortalama spot petrol fiyatlarının 2025’e kıyasla %32 artarak varil başına 89$ seviyesine ulaşacağını ve doğal gaz fiyatlarının ise %22 yükseleceğini öngördüğünü dile getirdi.

IMF, politika faizlerinin artacağı yönündeki beklentilere rağmen küresel finansal koşulların Nisan’dan bu yana gevşediğini belirtti. Özellikle yapay zekâ bağlantılı şirketlerin güçlü kârlarının hisse senedi piyasalarını desteklediğini ve enflasyondaki artış nedeniyle politika faizi beklentilerinin yükseldiğini ifade ederken, birçok ülkede uzun vadeli devlet tahvili getirilerinin artmasına rağmen finansal koşulların tarihsel standartlara göre destekleyici olmaya devam ettiğini vurguladı.

Gelişmiş ekonomilerde sınırlı büyüme bekleniyor

IMF, gelişmiş ekonomilerin 2026’da %1,7, 2027’de ise %1,8 büyümesini beklediğine dikkat çekti. ABD ekonomisinin 2026’da %2,3 ve 2027’de %2,2 büyüyeceğini tahmin ederken, bu tahminlerin Nisan ayındaki rapora kıyasla çoğunlukla değişmediğini aktardı. Avro bölgesinin zayıflayan ekonomik ivme ve yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle 2026’da %0,9 ve 2027’de %1,2 büyümesini öngördüğünü kaydetti.

İngiltere ekonomisinin 2026’da %1 ve 2027’de %1,3, Japonya ekonomisinin ise 2026’da %0,6 ve 2027’de %0,7 büyümesini bekleyen kuruluş, Güney Kore’nin yarı iletken ihracatının güçlü seyrinin desteğiyle 2026’da %2,6 ve 2027’de %2,5 büyüyeceğini tahmin ettiğini paylaştı.

Gelişmekte olan ekonomilerde görünüm farklılaşıyor

Gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme hızının 2026’da %3,8’e gerilemesi ve ardından 2027’de %4,5’e yükselmesinin beklendiği dile getirildi.

Çin ekonomisinin yüksek petrol fiyatları ve yapısal sorunların etkisiyle 2026’da %4,6 büyümesi öngörülürken, Hindistan’ın %6,4 büyüme ile en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmaya devam etmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Malezya için %4,7, Tayland için %1,9 ve teknoloji odaklı ihracat ve yatırımların desteğiyle Vietnam için %7,5 büyüme tahmini yapıldı.

Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinde büyümenin, Hürmüz Boğazı’nın 2026’nın Temmuz ortası ile 2027’nin Mart ayı arasında kademeli olarak yeniden açılacağı varsayımına dayanarak 2026’da %0,7’ye gerilemesi, ardından 2027’de %6,5’e yükselmesinin beklendiği belirtildi. Suudi Arabistan ekonomisinin 2026’da %1,7 ve 2027’de %5,5 büyümesi öngörülürken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki emtia ithalatçısı ülkelerin yüksek enerji ve gıda fiyatlarına rağmen nispeten dirençli kalacağı ifade edildi.

Bunun yanı sıra gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin yaklaşık %2 büyümesi beklenirken, emtia ihracat gelirlerindeki artışın Rusya’yı destekleyeceğinin ve enerji ithalatçısı ekonomilerin ise yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Ticaret büyümesi yavaşlarken, enflasyon farklı seyredecek

2026’da küresel ticaret hacmi büyümesinin 2025’te kaydedilen %5 seviyesinden %3,5’e gerilemesi ve 2027’de %4,3’e çıkmasının öngörüldüğü vurgulandı. IMF bu görünümü, öne çekilen ticaret faaliyetleri, vergilerin etkileri ve küresel tedarik zincirlerindeki uyum süreciyle ilişkilendirdi.

Küresel enflasyonun ise kur geçişkenliği, iş gücü piyasası koşulları ve hizmet enflasyonundaki farklılıklar nedeniyle ülkeler arasında farklı seyretmeye devam edeceği vurgulandı. ABD, Japonya, Avro bölgesi ve İngiltere dahil olmak üzere birçok büyük ekonomide çekirdek enflasyonun hedef seviyelere ancak kademeli olarak dönmesinin beklendiği kaydedildi.

IMF risklere ve politika önceliklerine dikkat çekti

IMF, Orta Doğu’daki çatışmaların yeniden tırmanmasını en önemli aşağı yönlü risk olarak değerlendirerek bunun emtia fiyatlarını yükseltebileceği, arz kesintilerini uzatabileceği, finansal koşulları sıkılaştırabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısında bulundu. Diğer aşağı yönlü riskler arasında ticaretin daha fazla bloklara ayrılması, kamu borcu kaynaklı kırılganlıkların yükselmesi ve yapay zekâ bağlantılı varlık fiyatlarında düzeltme yaşanması yer aldı. Enerji piyasasının normalleşmesinin daha da hızlanması, yapay zekâ yatırımlarının beklenenden güçlü seyretmesi, uluslararası ticarette iş birliğin yeniden güçlenmesi ve orta vadeli büyümeyi destekleyen yapısal reformlar ise yukarı yönlü riskler olarak sıralandı.

Raporda merkez bankalarının fiyat istikrarını önceliklendirmeyi sürdürmesi, bunu yaparken açık iletişim ve bağımsızlıklarını koruması tavsiye edildi. Maliye politikalarının yalnızca gerekli durumlarda geçici ve hedefli destek sağlaması, aynı zamanda mali tamponları yeniden oluşturması gerektiği belirtilirken, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, dijital altyapı ve yapay zekâ hazırlıklarının geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yapısal reformların uzun vadeli ekonomik büyüme açısından önem taşıdığı vurgulandı.