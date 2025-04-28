IREPAS: Çelik ticareti vergi savaşlarının baskısı altında

27-29 Nisan tarihlerinde Atina’da gerçekleşen SteelOrbis 2025 Bahar Konferansı & 92. IREPAS Toplantısı kapsamında SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz moderatörlüğünde bir panel gerçekleşti. Panelde ABD Başkanı Donald Trump’ın izlediği ticaret politikası, AB’nin buna verdiği tepki ve çelik ticaretinin geleceğine yönelik beklentiler ele alındı.

Trump hükümetinin ticari hamlelerini özetleyen ArentFox Schiff LLP’nin ortağı, ticaret avukatı Matthew Nolan, daha önce 232. Madde vergileri kapsamında uygulanan muafiyetlerin kaldırıldığını ve vergilerin neredeyse iki katına çıkarıldığını belirterek, artık her ülkenin ödemek zorunda olduğu %10’luk vergi dışında açıklanan vergilerin ertelendiğini hatırlattı. ABD'nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı vergiler sebebiyle bazı yerel üreticilerin stoklarının tükeneceğini belirten Nolan, bunun ABD ekonomisi için bir çöküş olacağını söyledi. ABD'nin söz konusu vergileri tam anlamıyla uygulama şansının çok düşük olduğunu, bazı ülkelerle anlaşmalar imzalayacağını ve bu anlaşmalar sonunda çok düşük vergiler getirileceğini düşündüğünü dile getirdi. Öte yandan, ihracatçıların karşılaştığı vergi dışı engellere de değinen Nolan, ABD'nin ithal ürünlerin menşesini işlenen ülke yerine çeliğin eritildiği yer olarak kabul etmesine ve Rusya'dan yapılan ithalata yönelik kısıtlamalara dikkat çekti. İhracatçıların şu anki belirsiz ticaret ortamında sabırlı olmaları gerektiğini, piyasalardaki aşırı dalgalanmaların sonsuza kadar sürmeyeceğini ve ABD'nin ticari önlemlerini sürdürülebilir kılmak için başka bir yol bulması gerekeceğini sözlerine ekledi.

Nolan’ın ardından söz alan Mayer Brown Dış Ticaret Müdürü ve Eş Başkanı Nikolay Mizulin, küresel piyasadaki ticari engellerin çelik sektörünün giderek daha parçalı bir yapıya dönüşmesine yol açtığını söyledi. AB'nin ABD'ye misilleme önlemler uygulamayı ertelediğini hatırlatan Mizulin, taraflar arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ancak bir anlaşmanın mümkün görünmediğini düşündüğünü belirtti. Mizulin, asıl sorunun zaten taraflar arasında bir anlaşmaya varılıp varılamaması değil, ABD’ye ihraç edilen çeliğin AB'ye kaydırılması olduğunu vurguladı. Mevcut koruma önlemlerinin Haziran 2026'da sona ereceğini belirten Mizulin, Çelik ve Metaller Eylem Planı'nda yer aldığı gibi, Avrupa Komisyonunun aşırı kapasite sorunu karşısında mevcut önlemler yerine daha etkili olacak yeni bir yöntem geliştirmeyi planladığını ifade etti. Mizulin, bundan sonra AB’nin ticaretinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın önemli bir rol oynayacağını ve ticaret akışını etkileyeceğini belirtti.

Son olarak Trade Resources Yönetici Ortağı Bülent Hacıoğlu, Avrupa’ya ihracat yapan firmaların, planlanan yeni korumacı önlemler nedeniyle gümrük vergilerinden muaf tutulmayacağını söyledi. Avrupa Komisyonu'nun soruşturma başlatmak için gerçek bir maddi zararın oluşmasını beklemeyeceğini belirten Hacıoğlu, AB'de negatif damping marjlarının artık dikkate alınmaması ve %10 verginin zararı karşıladığı durumlarda daha düşük vergi oranı uygulamasının ortadan kalkmasıyla damping marjlarının daha yüksek olacağını dile getirdi. ABD tarafına bakıldığında hem Trump hem Biden hükümetlerinin Gümrük ve Sınır Koruma programına odaklandıklarını ve mevcut hükümetin vergilerin tahsil edilmesini sağlamaya öncelik vereceğini söyledi. Bugün dünyadaki tüm ülkelerin üçte ikisinin Çin ile, ABD'den daha büyük ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Hacıoğlu, ABD'nin resesyon yaşamamak için alternatif bir çözüm arayışına girmesi gerektiğini vurguladı.