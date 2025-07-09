Çin, DTÖ’nün güçlendirilmesini ve çoklu ticaret sisteminin canlandırılmasını istiyor

Çin Başbakanı Li Qiang, 17. BRICS Zirvesi’nde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi. Li, çoklu ticaret sisteminin canlandırılması ve küresel ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda Çin’in verdiği desteği vurguladı.

DTÖ’nün güçlendirilmesi ve korumacılığa karşı mücadele çağrısı

Başbakan Li, tek taraflılık ve korumacılığın küresel ticaret akışını bozduğunu ve ekonomik kalkınmayı engellediğini, bunlardan kaynaklı zorlukların giderek arttığınıa dikkat çekti. DTÖ’nün merkezi bir rol oynamaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Li, “Uluslararası camianın, DTÖ’nün merkezi bir rol oynadığı çok taraflı iş birliğini güçlendirmesi gerekiyor,” dedi.

DTÖ reformuna ve yaklaşan bakanlar konferansına destek

Ekonomik küreselleşmeyi geri döndürülemez bir eğilim olarak nitelendiren Li, Çin’in DTÖ reformuna, çok taraflılığa ve serbest ticaret ilkelerine desteğini yineledi ve DTÖ Bakanlar Konferansı’nda daha somut sonuçlar alınması için çaba göstereceğini ekledi. Ayrıca Çin’in, DTÖ’nün otoritesinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olma ve küresel ticaret kurallarının iyileştirilmesine katkıda bulunma niyetini de dile getirdi.

Öte yandan Li, daha proaktif makroekonomik politikalar uygulaması, yerel talebe odaklanması ve 1,4 milyar nüfuslu pazarındaki güçlü tüketici harcamaları sayesinde Çin’in dışsal şoklara karşı dayanıklı olduğunun altını çizdi. Bununla birlikte Çin’in, büyüme fırsatlarını küresel ortaklarıyla paylaşmak amacıyla DTÖ kurallarına uygun yeni açılım politikaları uygulayacağını duyurdu.

DTÖ üyeler arasında iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, çoklu ticaret sisteminin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. DTÖ üyelerine iş birliğini artırma çağrısında bulunan Okonjo-Iweala, Çin’in en az gelişmiş ülkelere uzun süredir destek verdiğine ve kapsayıcı küresel ticareti teşvik etmede rol oynadığına dikkat çekti. Ayrıca DTÖ’nün çok taraflı iş birliği yoluyla ticaret reformu, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir küresel toparlanma konusundaki kararlılığını yineledi.