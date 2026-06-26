 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > IMF:...

IMF: Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ardından taşımacılık ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi zaman alacak

Cuma, 26 Haziran 2026 14:55:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozack, uluslararası piyasada yaşanan son gelişmelere yönelik düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomi ve Orta Doğu’daki çatışmanın etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kozack, çatışmanın küresel ekonominin dayanıklılığını bir kez daha sınadığını belirterek IMF’nin gelişmeleri üç temel başlık üzerinden değerlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi. Bunların başta petrol olmak üzere emtia fiyatları, enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerindeki ikinci tur etkiler ve finansal koşullar olduğunu ifade etti. Net enerji ithalatçısı olan ve mali ya da döviz rezervleri açısından sınırlı imkanlara sahip ülkelerin, yükselen enerji fiyatlarının ekonomik sonuçlarından en fazla etkilenen ülkeler olmaya devam ettiğini kaydetti.

Emtia piyasaları toparlansa da normalleşme zaman alacak

Emtia piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Kozack, petrol fiyatlarının son zirve seviyelerden gerilediğini ve şu an savaş öncesindeki seviyelerin yaklaşık %10 üzerinde bulunduğunu söyledi. Doğal gaz, jet yakıtı, baz metaller, üre ve çeşitli gübre ürünlerinin fiyatlarının da gerilediğini belirten Kozack, buna rağmen emtia piyasalarının tamamen normalleşmesinin zaman alacağı uyarısında bulundu.

Kozack, ABD ile İran arasında barışın yeniden tesis edilmesine yönelik imzalanan mutabakat anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ardından taşımacılık rotaları ve tedarik zincirlerinin toparlanmasının zaman alacağını ifade etti. Ayrıca görünümün, mevcut ateşkesin ne kadar kalıcı olacağına bağlı olduğunu da vurguladı.

IMF Temmuz’da küresel tahminlerini güncelleyecek

Kozack, son dönemde yaşanan şoklara rağmen enflasyon beklentilerinin genel olarak istikrarlı kalmaya devam ettiğini ancak bazı merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırırken, diğerlerinin ise faiz oranlarını değiştirmediğini söyledi. Finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiğini dile getiren Kozack, devlet tahvili risk primlerinin görece düşük seyretmesinin birçok gelişmekte olan ve gelişen ekonominin uluslararası sermaye piyasalarına erişimini sürdürmesini sağladığına dikkat çekti.

Son olarak Kozack, IMF’nin güncellenmiş tahminleri de içeren kapsamlı küresel ekonomik görünüm değerlendirmesini 8 Temmuz tarihinde yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünümü raporunda açıklayacağını belirtti.


Etiketler: Dünya Ticaret Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

OECD: Zayıf küresel ticarete rağmen Çin’in ihracatı rekor seviyeye ulaşırken, küresel çelik ticaretinde dengeler ...

05 Haz | Çelik Haberler

Fitch: ABD’nin Avrupa’ya yönelik vergi tehdidi ekonomik ve jeopolitik riskleri artırıyor

21 Oca | Çelik Haberler

Frank Pothen: Küresel hurda piyasaları değişen talep ve süregelen belirsizlikler nedeniyle baskı altında

29 Eyl | Çelik Haberler

IREPAS Başkanı: Küresel uzun mamul piyasası rekabet ve vergilere ilişkin belirsizlikle mücadeleye devam ediyor

29 Eyl | Çelik Haberler

Çin, DTÖ’nün güçlendirilmesini ve çoklu ticaret sisteminin canlandırılmasını istiyor

09 Tem | Çelik Haberler

DTÖ: Küresel ticaret yeni vergilerdeki keskin artış nedeniyle en belirsiz döneminde

08 Tem | Çelik Haberler

IREPAS ticaret politikası paneli: Çelik ticareti vergi savaşlarının baskısı altında

28 Nis | Çelik Haberler

IREPAS Başkanı: Piyasalar korumacılık furyasından nasibini aldı

28 Nis | Çelik Haberler

DTÖ ticaret politikası belirsizliği ve vergilerdeki artış nedeniyle küresel ticaret tahminlerini revize etti

17 Nis | Çelik Haberler

Hakan Çendik: Kısa vadede navlunda sert bir düşüş beklenmiyor

28 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis