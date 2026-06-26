IMF: Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ardından taşımacılık ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi zaman alacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) İletişim Direktörü Julie Kozack, uluslararası piyasada yaşanan son gelişmelere yönelik düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomi ve Orta Doğu’daki çatışmanın etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kozack, çatışmanın küresel ekonominin dayanıklılığını bir kez daha sınadığını belirterek IMF’nin gelişmeleri üç temel başlık üzerinden değerlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi. Bunların başta petrol olmak üzere emtia fiyatları, enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerindeki ikinci tur etkiler ve finansal koşullar olduğunu ifade etti. Net enerji ithalatçısı olan ve mali ya da döviz rezervleri açısından sınırlı imkanlara sahip ülkelerin, yükselen enerji fiyatlarının ekonomik sonuçlarından en fazla etkilenen ülkeler olmaya devam ettiğini kaydetti.

Emtia piyasaları toparlansa da normalleşme zaman alacak

Emtia piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Kozack, petrol fiyatlarının son zirve seviyelerden gerilediğini ve şu an savaş öncesindeki seviyelerin yaklaşık %10 üzerinde bulunduğunu söyledi. Doğal gaz, jet yakıtı, baz metaller, üre ve çeşitli gübre ürünlerinin fiyatlarının da gerilediğini belirten Kozack, buna rağmen emtia piyasalarının tamamen normalleşmesinin zaman alacağı uyarısında bulundu.

Kozack, ABD ile İran arasında barışın yeniden tesis edilmesine yönelik imzalanan mutabakat anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ardından taşımacılık rotaları ve tedarik zincirlerinin toparlanmasının zaman alacağını ifade etti. Ayrıca görünümün, mevcut ateşkesin ne kadar kalıcı olacağına bağlı olduğunu da vurguladı.

IMF Temmuz’da küresel tahminlerini güncelleyecek

Kozack, son dönemde yaşanan şoklara rağmen enflasyon beklentilerinin genel olarak istikrarlı kalmaya devam ettiğini ancak bazı merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırırken, diğerlerinin ise faiz oranlarını değiştirmediğini söyledi. Finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiğini dile getiren Kozack, devlet tahvili risk primlerinin görece düşük seyretmesinin birçok gelişmekte olan ve gelişen ekonominin uluslararası sermaye piyasalarına erişimini sürdürmesini sağladığına dikkat çekti.

Son olarak Kozack, IMF’nin güncellenmiş tahminleri de içeren kapsamlı küresel ekonomik görünüm değerlendirmesini 8 Temmuz tarihinde yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünümü raporunda açıklayacağını belirtti.