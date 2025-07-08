DTÖ: Küresel ticaret yeni vergilerdeki keskin artış nedeniyle en belirsiz döneminde

Son Ticaret İzleme Raporu’nda vergiler ve kısıtlayıcı ticaret önlemlerinde dramatik bir artış olduğunu bildiren Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin on yılı aşkın süredir en belirsiz dönemini yaşadığını ifade etti. Ekim 2024 ile Mayıs 2025 arasındaki dönemi kapsayan raporda, vergilerden 2,73 trilyon $ değerindeki küresel mal ticaretinin etkilendiği ve bu değerin 2009 yılından bu yana incelenen tek bir dönem için kaydedilen en yüksek seviye olduğu bildirildi.

DTÖ, 2009 yılından bu yana vergiler ile ticaret engellerinin arttığını ve hiçbirinin kaldırılmadığını ifade etti. Son yıllarda, bu önlemler dünya ithalatının %10-12,5'ini etkilerken, DTÖ Mayıs ayının ortası itibarıyla bu oranın %19,4’e çıkmasının korumacılık ve ticaret politikası belirsizliğinin daha da derinleştiğini gösterdiğini bildirdi.

Raporda, belirsizliğin giderek artması nedeniyle özellikle 2025’in başında ABD tarafından getirilen ticaret önlemlerinin ardından diplomasi ve müzakere yoluyla çözüm arayışlarının yeniden canlandığı ifade edildi. Örgüt, ticaret politikası belirsizliği, jeopolitik gerilim ve bölgesel çatışmalar artmasına rağmen müzakerelerde olumlu bir değişim ve önemli ticaret ortakları arasında daha yoğun bir iş birliği gözlemliyor.

2009–2025 yılları arasında küresel ticaretin yeni vergilerden etkilenme oranları aşağıda görülebilir.