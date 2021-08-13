İDÇ çelikhane yatırımı için elektrik ark ocağı tedarik anlaşması imzaladı

Cuma, 13 Ağustos 2021 10:02:37 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) çelikhane kapasitesini iki kat artırarak 1.400.000 mt’dan 2.800.000 mt’a çıkarmak amacıyla yaptığı yatırım kapsamında elektrik ark ocağı kurulumu için Almanya merkezli Badische Stahl Engineering GBMH ile 10,30 milyon €’luk anlaşma imzaladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İDÇ, Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un bağlı kuruluşu SMS Concast AG ile 11,50 milyon €, Çin merkezli Avic International Hangzhou Company Ltd. ve Avic Endüstriyel Gaz Mühendisliği A.Ş. ile toplam 16,70 milyon $’lık anlaşma yapmıştı.

Çelikhane yatırımının 100 milyon $ tutarında olması, yatırımın iki ay içerisinde başlaması ve 2023 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.