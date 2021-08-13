﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İDÇ çelikhane yatırımı için elektrik ark ocağı tedarik anlaşması imzaladı

Cuma, 13 Ağustos 2021 10:02:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) çelikhane kapasitesini iki kat artırarak 1.400.000 mt’dan 2.800.000 mt’a çıkarmak amacıyla yaptığı yatırım kapsamında elektrik ark ocağı kurulumu için Almanya merkezli Badische Stahl Engineering GBMH ile 10,30 milyon €’luk anlaşma imzaladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İDÇ, Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un bağlı kuruluşu SMS Concast AG ile 11,50 milyon €, Çin merkezli Avic International Hangzhou Company Ltd. ve Avic Endüstriyel Gaz Mühendisliği A.Ş. ile toplam 16,70 milyon $’lık anlaşma yapmıştı.

Çelikhane yatırımının 100 milyon $ tutarında olması, yatırımın iki ay içerisinde başlaması ve 2023 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  yatırım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Ağu

MMK Metalürji sıcak tesisini devreye aldı, Temmuz’da aylık galvanizli sac üretim rekoru kırdı
09  Ağu

İDÇ çelikhane kapasitesini iki katına çıkarmak için ekipman anlaşmalarını yaptı
06  Ağu

Çemtaş’ın satış geliri ilk yarıda %89,3 artış gösterdi
03  Ağu

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Temmuz’da aylık %5,14 arttı
28  Tem

Borusan Mannesmann Romanya’da tesis kuruyor