İDÇ çelikhane kapasitesini iki katına çıkarmak için ekipman anlaşmalarını yaptı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 13:55:07 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) çelikhane kapasitesini iki kat artırarak 1.400.000 mt’dan 2.800.000 mt’a çıkarmak için yatırımın başlıca ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerini tamamladığını açıkladı.

Çelikhane yatırımının 100 milyon $ tutarında olması planlanıyor. Yatırım kapsamında, sürekli döküm makinesinin kurulumu için Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un bağlı kuruluşu SMS Concast AG ile 11,50 milyon €, hava ayrıştırma tesisinin tedariki için Çin merkezli Avic International Hangzhou Company Ltd. ve Avic Endüstriyel Gaz Mühendisliği A.Ş. ile toplam 16,70 milyon $’lık anlaşma yapıldı.

Şirketin açıklamasına göre, yatırımın iki ay içerisinde başlaması ve 2023 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.