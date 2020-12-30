ICRA JSPL’nin kredi notunu yükseltti, kısa vadeli marjlarının iyi seviyede kalmasını bekliyor

Çarşamba, 30 Aralık 2020 12:31:14 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan merkezli Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) kredi notunu, yerel çelik faaliyetlerindeki iyileşmeye bağlı olarak konsolide sermayesinin iyileşmesi nedeniyle yükselttiğini açıkladı. Şirketin görünümü durağan kaldı.

Salgından dolayı oluşan zorlu piyasa koşullarına rağmen, 2020-21 mali yılının ilk sekiz ayında JSPL’nin sevkiyatları, söz konusu mali yılın ilk yedi ayında yerel çelik tüketiminde kaydedilen yıllık %30 düşüşe karşı %13 arttı.

ICRA, yerel çelik talebindeki artış, düşen koklaşabilir taş kömürü fiyatları ve demir cevheri stokuna erişim nedeniyle iyileşen çelik bağlantı fiyatları ve devam eden hacimsel büyümenin kısa vadede JSPL’nin çelik sevkiyatlarını iyi seviyede tutmasını bekliyor.

Şirketin Umman merkezli bağlı kuruluşu Jindal Shadeed’in satışı JSPL’nin konsolide borcunu önemli ölçüde azaltacak.

Öte yandan, çelik sektörünün fiyatlardaki dalgalanmalara karşı hassasiyeti ve kömür ile demir cevheri tedarikine ilişkin fiyat ve arz riskleri nedeniyle kredi notları kısıtlanmaya devam ediyor. Şirket, demir cevheri ihtiyacının yaklaşık %80’ini açık pazardan tedarik etmeye devam ediyor. ICRA, Odisha’daki son arz sıkıntısının ve bunun sonucunda yerel demir cevheri fiyatlarında görülen artışın, devam etmesi halinde endişe yaratacağını belirtti.

ICRA’ya göre, JSPL’nin durağan görünümü, kuruluşun, şirketin yerel çelik hacminde devam eden artış ve uygun fiyatlı hammaddeye erişiminin kısa vadede iyi bir performans sağlayacağı yönündeki beklentisini yansıtıyor.