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Jindal SAW'ın 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde konsolide net kârı %69 düştü

Pazartesi, 19 Ekim 2026 12:07:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistanlı Jindal SAW Limited tarafından 19 Ekim Pazartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %69 düşüşle 470,40 milyon INR (4,94 milyon$) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki konsolide geliri ise yıllık bazda %6 artışla 44,72 milyar INR (470 milyon$) oldu.


Jindal SAW Limited, spiral kaynaklı hat borusu ve büyük çaplı kaynaklı borunun yanı sıra sfero döküm boru, dikişsiz boru ve demir cevheri peleti üretiminde önde gelen şirketler arasında yer alıyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Jindal 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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