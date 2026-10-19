Jindal SAW'ın 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde konsolide net kârı %69 düştü

Hindistanlı Jindal SAW Limited tarafından 19 Ekim Pazartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %69 düşüşle 470,40 milyon INR (4,94 milyon$) seviyesinde yer aldı.
Şirketin söz konusu çeyrekteki konsolide geliri ise yıllık bazda %6 artışla 44,72 milyar INR (470 milyon$) oldu.
Jindal SAW Limited, spiral kaynaklı hat borusu ve büyük çaplı kaynaklı borunun yanı sıra sfero döküm boru, dikişsiz boru ve demir cevheri peleti üretiminde önde gelen şirketler arasında yer alıyor.