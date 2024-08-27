ICRA: Hindistan’ın yeni madencilik vergisi çelik sektöründe marjları etkileyecek

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından bazı eyaletlerde uygulanmaya başlayan yeni madencilik vergisinin maliyet baskısını artırarak çelik sektörünün önünde zorluklar oluşturabileceğini ifade etti.

14 Ağustos tarihli mahkeme kararında, eyalet hükümetlerinin maden hakları ve maden bulunan arazilere vergi getirme yetkisi onandı ve hükümetlere 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yapılan telif ücretleri ödemeleri için iade talebi hakkı tanındı.

Kuruluş, söz konusu gelişmenin sektördeki faaliyet kârını azaltarak hem entegre hem de entegre olmayan çelik üreticilerini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Vergi oranının %5-15 arasında değişebileceği göz önünde bulundurulduğunda, entegre çelik üreticilerinin marjının 60-180 baz puan ve entegre olmayan çelik üreticilerininkinin de 80-250 baz puan düşebileceği belirtildi.

ICRA açıklamasında, “Maden kaynakları bakımından zengin eyaletlerin getirdiği yeni maden vergileri, çelik sektöründeki maliyet baskısını artırabilir. Çoğu eyalet, vergi oranlarını henüz belirlememiş olsa da oranda yapılacak büyük bir artış, madencilerin maliyetlerindeki yükselişi fiyatlarına yansıtması beklendiği için özellikle entegre olmayan çelik üreticilerini çok olumsuz etkileyebilir,” ifadelerine yer verildi.